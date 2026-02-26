고려아연의 야심작 ‘美제련소 프로젝트’… 인허가 패스트트랙 타고 탄력

연방정부·테네시주, 인허가 절차 간소화 MOU 체결

인허가 관계자 “첫 프로젝트 될 것”

최윤범 회장, 美정재계 인사 두루 만나며 적극 행보

최윤범(오른쪽) 고려아연 회장이 지난달 27일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 애틀랜틱카운슬 주최 행사에 참석해 리드 블랙모어 글로벌에너지센터 디렉터와 대담하고 있다. 고려아연 제공

미국 연방정부와 테네시·오하이오 주정부가 인프라 건설과 관련한 인허가 절차를 간소화하는 협약을 체결하면서 고려아연이 그 혜택을 보는 첫 번째 기업이 될 전망이다. 고려아연은 테네시주 클락스빌에 전략광물 제련소를 건설하는 ‘크루서블 프로젝트’를 추진하고 있다.



미 온라인 매체 데일리시그널은 지난 19일(현지시간) 미 내무부가 테네시주 주정부 등과 인허가 절차 간소화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 보도했다. 이에 따라 테네시주는 연방정부가 환경 영향 검토 등 인프라 건설 인허가 절차를 신속히 처리하는 패스트트랙 제도 ‘패스트(FAST)-41’에 참여할 수 있게 됐다.



연방 인허가위원회의 에밀리 도메네크 사무국장은 해당 매체 인터뷰에서 “테네시주에 건설될 74억 달러(약 11조원) 규모의 고려아연 통합 제련소 프로젝트가 이 협약에 따라 리스트에 오르는 첫 번째 프로젝트가 될 가능성이 높다”고 말했다. 그는 “주정부의 허가를 받아 상황을 더 빠르게 조정할 수 있기를 바라며 이를 통해 전반적으로 불필요한 지연이 발생하지 않기를 바란다”고 강조했다.



고려아연이 추진하는 크루서블 프로젝트는 클락스빌에 통합 비철금속 제련소를 건설하는 사업으로 설비투자 기준 약 66억 달러, 운영자금과 금융비용까지 포함하면 예상투자액은 74억 달러 규모다. 2027~2029년 단계적 건설을 거쳐 아연·구리 등 주요 비철금속과 안티모니·게르마늄·갈륨 등 전략광물을 통합 생산 및 회수하게 된다. 고려아연은 미 정부 및 미국 내 전략투자자가 출자한 합작법인을 통해 자금을 조달할 계획이다.



일각에선 최윤범 회장의 적극적인 행보가 인허가 패스트트랙 협약 체결에 일정 부분 영향을 미쳤다는 평가가 나온다. 최 회장은 미 정재계 및 싱크탱크 인사들을 두루 만나 현지 제련소 건설의 필요성을 강조해왔다. 또 클락스빌의 제련소 건립 부지를 방문해 현지 상황을 점검하고 빌 리 테니시주 주지사를 만나 사업 진행 상황을 공유했다.



미 공화당 소속 마샤 블랙번 테네시주 상원의원은 SNS에 최 회장과 면담한 사실을 공개하며 “이 프로젝트는 테네시주에 고임금 일자리를 창출하고 핵심 광물 자원을 중국에 의존하지 않도록 하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 최 회장은 지난달 워싱턴DC에서 열린 외교정책 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 주최 대담회에 참석해 “핵심광물 이슈는 단순한 산업·경제 문제가 아니라 국가 안보와 직결된 사안으로 전환됐다”고 강조했다.



업계에서는 고려아연이 인허가 패스트트랙 1호 기업이 되면 크루서블 프로젝트 추진을 둘러싼 불확실성이 크게 줄어들 것이라는 전망이 나온다. 미국이 핵심광물의 중국 의존도를 낮추고 공급망 다변화에 속도를 내고 있는 상황과 맞물려 클락스빌 통합 제련소가 핵심 역할을 할 수 있다는 시각도 있다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



