대전충남 통합법 보류에 민주당 “국민의힘 규탄해야”
대전·충남 행정통합이 사실상 무산되면서 더불어민주당이 국민의힘에 책임을 묻고 나섰다. 반면 국민의힘은 “본질을 왜곡하고 정치공세를 이어간다”며 민주당을 규탄했다.
민주당 소속 충남도의원과 시군의원 등 200여명은 26일 충남도청 앞에서 통합 반대 규탄 대회를 열고 “행정통합은 충남의 발전을 위한 생존 전략인데 국민의힘과 김태흠 충남지사의 정치적 판단 때문에 무산 위기에 처했다”고 주장했다.
이어 “충남의 미래와 발전을 걷어찬 장본인”이라며 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의장, 조원휘 대전시의장을 ‘매향 5적’으로 지칭했다. 이들은 다음 달 3일까지 도청 앞에서 통합 반대를 규탄하는 천막 농성을 벌일 예정이다.
민주당 대전시당도 이날 논평을 통해 “이장우 대전시장과 김태흠 지사는 통합을 멈춰 세웠고, 수수방관하며 지역의 명운을 방치하고 있다”며 “억지 논리로 20조 원 규모의 재정 지원과 공공기관 우선 이전이라는 지역의 백년대계를 스스로 걷어차고 있다”고 비판했다.
이어 “통합이 성사되면 시장과 도지사, 두 개의 자리는 ‘통합 지자체장’ 한 자리로 줄어든다”며 “경쟁을 벌여야 하는 이장우 시장과 김태흠 지사가, 다가오는 지방선거에서 자신의 자리를 지키기 위해 고의로 통합의 판을 흔들고 있는 것”이라고 지적했다.
반면 국민의힘 충남도당은 이날 성명서를 내고 “대전·충남 행정통합 특별법 보류의 본질을 왜곡하며 정치 공세를 이어가는 더불어민주당을 강력히 규탄한다”고 밝혔다.
이어 “김태흠 지사와 국민의힘이 지난 1년 반 동안 설계해 온 통합안에는 매년 8.8조원 규모의 국세 이양을 비롯해, 중앙정부의 권한을 지방으로 이전하는 로드맵이 담겨 있다”며 “민주당은 재정·권한 이양이 전무한 졸속 통합 특별법을 급조해 밀어붙이려 했다”고 비판했다.
그러면서 “행정통합의 본질인 실질적·항구적 재정·권한 이양이 빠진 형식적 통합은 ‘빈 껍데기’에 불과하다”면서 “민주당은 매향으로 역사의 죄를 짓지 말라”고 강조했다.
