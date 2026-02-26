서왕진 “정부 檢개혁안, 기대 턱없이 못미쳐… 수정안 내라”
조국혁신당이 검찰개혁 완성을 위해서는 정부가 최근 재입법예고한 중대범죄수사청·공소청법을 대폭 수정 보완해야 한다고 강조했다. 더불어민주당의 ‘조작기소 국정조사 추진 특위’ 구성에는 환영의 뜻을 밝혔다.
서왕진 혁신당 원내대표는 26일 최고위원회의에서 “혁신당은 검찰권 오남용의 진상규명과 책임자 처벌 및 피해 복구 조치에 적극 협력할 것”이라며 “그 첫 번째 과제로 혁신당이 발의한 검찰권 오남용 특별법 처리 논의를 즉각 시작하자”고 제안했다.
서 원내대표가 지난해 민형배 민주당 의원·한창민 사회민주당 의원과 함께 대표발의한 해당 법안은 윤석열 전 대통령의 검찰총장 및 대통령 재직 기간 검찰권 오남용 의혹이 제기된 사건에 대해 진상조사를 실시하고 피해 회복 조치를 취하도록 하는 내용이다.
서 원내대표는 “지난해 9월 조국 당시 비상대책위원장은 가장 먼저 이재명 대통령에 대한 공소취소(필요성)를 제기했다”며 “당 차원에서 적법절차 위배와 허위조작에 의한 기소, 항소·상고 남용 등을 바로잡기 위해 특별법을 발의하고 민주당에 공소취소 태스크포스 구성을 제안한 바 있다”고 설명했다.
정부가 지난 24일 재입법예고한 중수청·공소청법을 두고는 수정 필요성을 제기했다. 앞서 제기된 지적을 일부 반영해 원안 대비 중수청 수사범위를 일부 축소하고 조직을 일원화한 것은 사실이나, 그밖에 공소청 수장 명칭을 검찰총장으로 한 것이나 중수청 수사 범위가 여전히 광범위한 점, 검사의 법무부 겸직을 허용한 점 등의 문제가 남아 있다는 취지다.
서 원내대표는 “현재 정부가 내놓은 검찰개혁안은 국민의 기대에 턱없이 못 미친다”며 “민주당은 조율의 여지를 남겼지만, 검찰개혁 목표에 미달하는 현 정부안을 당론으로 채택한 것은 변함없는 사실”이라고 지적했다. 그형사소송법 개정을 연기한 것도 문제 삼았다.
혁신당은 정부에 추가 수정안 제출을 촉구하는 동시에 국회 차원의 수정 필요성도 시사했다. 서 원내대표는 “정부안이 이대로 강행된다면 입법부인 국회가 누락된 핵심 조항을 하나도 빠짐없이 채워 넣어야 한다. 형사소송법 개정 또한 6월까지 기다릴 여유가 없다”며 “혁신당이 최전선에 서겠다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
