李대통령 언급한 촉법소년 연령 하향…인권위, 반대 입장 유지
국가인권위원회가 촉법소년(형사미성년자) 기준 연령을 낮추는 방안에 대해 반대 입장을 내기로 했다.
인권위는 26일 서울 중구 회의실에서 제5차 상임위원회를 열고 촉법소년 연령 하향에 반대하는 의견 표명을 결정했다.
앞서 인권위는 2007년, 2018년, 2022년에도 해당 논의가 나올 때마다 소년범죄 예방의 실효성이 떨어지고 유엔아동권리협약 등 국제인권 기준에 부합하지 않는다며 일관되게 반대해왔다.
김학자 상임위원은 “특별히 다른 요소가 없으면 (인권위의 반대 입장은) 유지가 돼야 한다”고 했다. 이숙진 상임위원도 성명이나 의견 표명의 필요성을 제기했다. 이에 안창호 위원장은 “사무총장 등과 논의해서 발표하겠다”고 답했다.
촉법소년은 범죄를 저지른 만 10세 이상 14세 미만의 청소년을 일컫는다. 형사 미성년자인 이들은 형사 책임능력이 없다는 점을 고려해 범죄를 저지르더라도 처벌 대신 사회봉사·소년원 송치 등의 보호 처분만 내리고 있다. 책임능력이란 법의 명령과 금지를 이해하고 그에 따라 자유롭게 의사를 결정해 행동할 수 있는 능력을 의미한다.
촉법소년 연령을 낮춰야 한다는 목소리는 꾸준히 제기돼 왔다. 이재명 대통령은 지난 24일 국무회의에서 이진수 법무부 차관으로부터 촉법소년 연령을 만 14세에서 13세로 낮추는 방안을 보고받은 뒤 “압도적 다수의 국민이 ‘최소한 한 살은 낮춰야 하지 않느냐’는 의견인 것 같다”며 “초등학생이냐, 중학생이냐가 제일 합리적인 선일 것”이라고 언급한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
