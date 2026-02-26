‘흥부 듀오’ 2028년까지 본다…이적설 부앙가, LAFC와 재계약
미국프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC의 손흥민과 드니 부앙가 ‘흥부 듀오’를 2028년까지 볼 수 있게 됐다.
LAFC는 26일(한국시간) “공격수 부앙가와 2028년까지 지정 선수(샐러리캡 규정에서 제외되는 선수) 자격으로 계약을 연장했다”며 “2029-2030시즌까지 계약을 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다”고 발표했다. 최근 부앙가는 리오넬 메시가 뛰고 있는 인터 마이애미와 브라질 명문 클럽 플루미넨시 이적설에 휩싸이며 팀을 떠날 것이란 전망이 나왔었다.
2022년 8월 프랑스 생테티엔을 떠나 LAFC 유니폼을 입은 부앙가는 리그 최정상급 공격수 중 한 명이다. 입단 첫 해부터 서포터스 실드와 MLS컵 우승을 이끌었다. 현재까지 공식전 155경기에 나서 105골 43도움을 기록해 구단 역대 최다 득점자에 올라 있다. 존 토링턴 LAFC 단장은 “우리 구단에선 성과가 중요하다. 부앙가는 여기 온 첫날부터 역사에 남을 활약을 보여줬다”며 “이번 계약은 이를 반영한 것”이라고 밝혔다.
특히 지난해 7월 손흥민이 팀에 합류한 뒤 파괴력이 더 커졌다. 두 선수는 환상의 호흡을 자랑하며 짧은 기간 무려 25골 8도움을 합작했다. 지난해 8월 말부터 10월 초까지 팀이 넣은 18골을 연속으로 책임져 MLS 신기록을 세웠다. 올 시즌에는 2006년생 다비드 마르티네스까지 가세하면서 힘을 보태고 있다. 손흥민이 내준 공을 마르티네스가 왼발 감아차기로 마무리하는 장면이 벌써 두 차례나 나왔다.
LAFC는 올 시즌 MLS와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 우승을 노린다. 개막 이후 공식전 3연승을 달리고 있다. 전날엔 레알 에스파냐(온두라스)를 1·2차전 합계 점수 7대 1로 물리치고 챔피언스컵 16강 진출을 확정했다. 미국 ESPN은 “LAFC가 슈퍼스타 손흥민의 핵심 파트너를 지켜내며 강력한 공격 듀오를 유지하게 됐다. 올 시즌 여러 우승컵에 도전할 것으로 기대된다”고 전했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
