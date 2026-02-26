입학 앞두고 ‘행방 묘연’ 예비 초등생 124명, 경찰 수사 중
다음달 초등학교 입학을 앞두고 소재가 확인되지 않은 아동이 124명에 달하는 것으로 파악됐다.
교육부는 26일 올해 초등학교 1학년 입학 대상 아동 중 소재·안전 확인이 어려운 124명에 대해 경찰에 수사의뢰했다고 밝혔다.
소재 파악이 되지 않는 아동 124명 중 해외 출국 사실이 확인된 아동은 118명이다.
나머지 6명은 국내에 있는 것으로 보고 경찰이 행방을 파악 중이다.
행방이 파악되지 않는 취학대상 아동의 규모는 매년 증가하고 있는 것으로 조사됐다.
2023년 79명, 2024년 116명, 지난해 119명에 이어 올해는 124명으로 늘어나는 추세가 이어지는 중이다.
앞서 전국 초등학교는 지난해 12월 16일부터 지난 1월 30일까지 46일간 취학 대상 아동의 소재와 안전을 확인하기 위해 대면 예비소집을 실시했다.
불참 아동의 경우 학교와 지자체는 유선 및 영상통화, 행정정보 공동이용을 통해 출입국 사실을 확인하거나 거주지 방문으로 아동의 소재와 안전을 확인한다.
이러한 절차 이후에도 소재 확인이 되지 않은 아동의 경우 교육당국이 관할 경찰서에 수사를 의뢰한다.
교육부는 입학일 이후에도 예비소집에 불참한 아동의 소재를 계속 확인할 계획이다.
초등학교 예비소집일에 불참한 아동의 소재 파악은 2017년부터 시작됐다.
계모와 친부의 지속적인 학대로 숨진 신원영군(당시 7세)이 초등학교 예비소집일에 나타나지 않아 사건이 드러난 뒤 매해 취학 대상 아동의 소재 파악이 본격화됐다.
2023년에는 울산 지역 한 초등학교 예비소집에 취학대상 아동이 나타나지 않았는데, 이 아동은 생후 3개월 뒤 부모에게서 버려진 것으로 수사 결과 확인됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사