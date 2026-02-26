크넥, 미국·일본 글로벌 뷰티 인플루언서 캠페인 성료

크넥을 통해 진행된 글로벌 뷰티 인플루언서 캠페인

K-

뷰티 인플루언서 마케팅 플랫폼 크넥

(CNEC)

이 미국과 일본에서 진행한 인플루언서 캠페인에서 잇따라 성과를 거두며 글로벌 뷰티 마케팅 시장에서의 존재감을 높이고 있다

.

크넥에 따르면 최근 미국 시장에서 진행한 뷰티 인플루언서 캠페인이 누적 1

000

건을 돌파했으며

,

함께 진행된 캠페인들은

10

만 뷰에서 최대

140

만 뷰까지 다양한 성과를 기록하고 있다

.

일본에서도 현지 인플루언서를 활용한 캠페인이 높은 인게이지먼트를 달성하며 마무리됐다

.

현재 크넥은 한국·미국·일본

3

개국에 걸쳐

1

만

5000

명 이상의 뷰티 인플루언서 네트워크를 보유하고 있으며

,

누적

3000

건 이상의 캠페인을 수행한 바 있다

.

크넥의 핵심 강점은 국내와 동일한 시스템으로 해외 캠페인을 운영할 수 있다는 점이다

.

브랜드는 별도의 해외 에이전시 없이 크넥 하나로 한국·미국·일본 인플루언서와의 협업을 동시에 진행할 수 있다

.

인플루언서 모집부터 콘텐츠 제작

,

성과 리포팅까지 동일한 프로세스로 관리되어 글로벌 캠페인 운영의 진입 장벽을 크게 낮췄다는 평가다

.

기술적 차별화도 주목할 만하다

.

크넥은 자체 개발한

AI

기반

'

클린스코어

(CleanScore)'

시스템을 통해 가짜 팔로워

,

봇 댓글

,

비정상적 인게이지먼트를 선별 검증한다

.

업계에서 가짜 인플루언서로 인한 광고비 손실이 지속적으로 발생하는 가운데

,

클린스코어는 브랜드의 마케팅 예산을 보호하는 핵심 필터 역할을 하고 있다

.

전속 인플루언서 운영 모델도 크넥의 강점이다

.

크넥을 통해서만 협업 가능한 전속 인플루언서를 확보·운영하고 있어 브랜드는 경쟁사와 중복되지 않는 인플루언서를 활용할 수 있으며

,

콘텐츠의

2

차 활용권까지 안정적으로 확보할 수 있다

.

크넥 관계자는

"K-

뷰티의 글로벌 인지도가 높아지면서 현지 인플루언서를 활용한 마케팅 수요가 급증하고 있다

"

며

"

하나의 플랫폼에서 글로벌 캠페인을 통합 운영할 수 있는 것이 크넥만의 강점

"

이라고 밝혔다

.