크넥, 미국·일본 글로벌 뷰티 인플루언서 캠페인 성료
K-뷰티 인플루언서 마케팅 플랫폼 크넥(CNEC)이 미국과 일본에서 진행한 인플루언서 캠페인에서 잇따라 성과를 거두며 글로벌 뷰티 마케팅 시장에서의 존재감을 높이고 있다.
크넥에 따르면 최근 미국 시장에서 진행한 뷰티 인플루언서 캠페인이 누적 1000건을 돌파했으며, 함께 진행된 캠페인들은 10만 뷰에서 최대 140만 뷰까지 다양한 성과를 기록하고 있다.
일본에서도 현지 인플루언서를 활용한 캠페인이 높은 인게이지먼트를 달성하며 마무리됐다. 현재 크넥은 한국·미국·일본 3개국에 걸쳐 1만5000명 이상의 뷰티 인플루언서 네트워크를 보유하고 있으며, 누적 3000건 이상의 캠페인을 수행한 바 있다.
크넥의 핵심 강점은 국내와 동일한 시스템으로 해외 캠페인을 운영할 수 있다는 점이다. 브랜드는 별도의 해외 에이전시 없이 크넥 하나로 한국·미국·일본 인플루언서와의 협업을 동시에 진행할 수 있다. 인플루언서 모집부터 콘텐츠 제작, 성과 리포팅까지 동일한 프로세스로 관리되어 글로벌 캠페인 운영의 진입 장벽을 크게 낮췄다는 평가다.
기술적 차별화도 주목할 만하다. 크넥은 자체 개발한 AI 기반 '클린스코어(CleanScore)' 시스템을 통해 가짜 팔로워, 봇 댓글, 비정상적 인게이지먼트를 선별 검증한다. 업계에서 가짜 인플루언서로 인한 광고비 손실이 지속적으로 발생하는 가운데, 클린스코어는 브랜드의 마케팅 예산을 보호하는 핵심 필터 역할을 하고 있다.
전속 인플루언서 운영 모델도 크넥의 강점이다. 크넥을 통해서만 협업 가능한 전속 인플루언서를 확보·운영하고 있어 브랜드는 경쟁사와 중복되지 않는 인플루언서를 활용할 수 있으며, 콘텐츠의 2차 활용권까지 안정적으로 확보할 수 있다.
크넥 관계자는 "K-뷰티의 글로벌 인지도가 높아지면서 현지 인플루언서를 활용한 마케팅 수요가 급증하고 있다"며 "하나의 플랫폼에서 글로벌 캠페인을 통합 운영할 수 있는 것이 크넥만의 강점"이라고 밝혔다.
