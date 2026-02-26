‘AI 경호 시대’ 연 대통령 경호처…생성형 AI 전격 도입
대통령경호처가 생성형 인공지능(AI)을 경호 업무 전반에 도입하며 ‘AI 경호 시대’를 선언했다. 데이터 기반 분석을 통해 경호 체계를 고도화하고, 외부와 완전히 차단된 폐쇄망을 구축해 보안성을 확보한 것이 특징이다.
대통령경호처는 26일 자체 구축한 ‘경호 특화 생성형 AI 시스템’을 이달 중순부터 본격 가동했다고 밝혔다. 경호처는 “급변하는 경호 환경에 선제적으로 대응하고 업무 효율성을 극대화하기 위한 조치”라며 “AI 기술을 경호 업무 전반에 접목해 데이터 기반의 과학 경호 체계를 확립하고 빈틈없는 ‘완벽 경호’를 구현하기 위한 것”이라고 설명했다.
이번 시스템에는 경호처가 수십 년간 축적해 온 내부 경호 자료를 AI가 학습하도록 설계됐다. 사용자의 질문에 맞춰 관련 자료를 찾아 출처와 함께 답변을 제시하는 ‘검색 증강 생성(RAG·Retrieval-Augmented Generation)’ 기술을 활용해 정보 정확성을 높였다. 경호처는 이를 통해 생성형 AI의 대표적 한계로 지적되는 ‘환각현상(Hallucination)’을 최소화하고 답변 신뢰성을 강화했다고 밝혔다.
보안 문제를 고려해 시스템은 외부 인터넷과 물리적으로 완전히 분리된 경호처 내부 폐쇄망에 구축됐다. 경호 정보의 외부 유출 가능성을 차단하면서도 생성형 AI 기능을 경호 업무에 활용할 수 있도록 설계했다는 설명이다. 이에 직원들은 챗봇 형태의 AI 시스템을 통해 행사장 경호 위해 요소 분석, 최신 법령 및 내부 규정 검색, 문서 번역과 요약 등 다양한 업무를 지원받게 된다. 경호처는 축적되는 데이터를 바탕으로 시스템 정확도와 활용 범위를 지속적으로 확대할 계획이다.
경호처는 향후 단순 업무 지원을 넘어 AI 기술을 악용한 신종 위협에도 대응할 수 있는 ‘지능형 경호 플랫폼’으로 발전시키겠다는 구상이다. 황인권 대통령경호처장은 “생성형 AI 시스템 도입은 데이터에 기반한 과학적 의사결정 체계를 구축하고, 경호현장에 AI를 선제적으로 접목하여 첨단 AI 경호 플랫폼으로 나아가는 첫걸음이 될 것”이라고 밝혔다.
