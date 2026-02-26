매년 3000명 이상 고독사…“체납·전기사용량으로 위험군 年18만명 조기발굴”
고독사위기대응시스템 본격 가동
연령대별 맞춤형 서비스 연계
보건복지부와 한국사회보장정보원은 26일 체납, 알코올질환, 전기사용량 변화 등을 통해 고독사 위험자를 조기 발굴할 수 있는 ‘고독사위기대응시스템’을 27일부터 개통한다고 밝혔다.
고독사위기대응시스템에는 단전·단수, 건강보험료·국민연금보험료 체납, 공공임대주택 임대료 체납, 금융연체대상자, 기초·긴급 신청 탈락 및 중지 등 27개의 위기 정보가 연계돼있다.
정부는 1월 20일부터 이날까지 시스템 시범운영을 진행해 올해 1차 고독사 위험군 발굴대상자 3만47명을 지방자치단체에 배분했다. 지자체는 이들을 내달 31일까지 집중 관리할 예정이다.
복지부에 따르면 고독사 사망자는 2020년 3279명, 2021년 3378명, 2022년 3559명, 2023년 3661명, 2024년 3924명으로 매년 증가했다. 1인 가구가 늘고 디지털 기술 발달로 인해 대면 관계가 약화한 것 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.
정부는 시스템이 본격 개통됨에 따라 연 4회, 약 18만명의 고독사 위험자를 조기 발굴해 생애주기별 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 지원한다는 계획이다. 이를 위해 연령대별로 서비스 항목을 설정했다.
청년 고독·고립 위험자에게는 정신건강과 심리회복을 위한 상담 및 심리지원을 제공한다. 아울러 주거, 식생활 등 기본생활, 취업준비 및 재정관리 교육 등 경제적 자립과 같은 일상회복을 지원한다.
중장년 위험자에게는 실직 등으로 단절된 사회관계망을 재구축하는 관계형성 프로그램을 제공하고 알코올 중독 등 정신·신체 건강위험을 완화하기 위한 서비스가 연계된다. 또 채무·금융·법률상담 등의 경제자립 지원도 실시된다.
노인층에는 돌봄연계 서비스를 제공하고 노인일자리와 같은 사회참여 서비스도 병행한다. 안전확인 측면에서는 정보통신기술(ICT) 기반의 모니터링 체계를 통해 위기 상황 발생 시 신속한 대응이 이뤄지도록 한다.
김문식 복지부 복지행정지원관은 “향후 사회적 고립 실태조사 등을 거쳐 고독사위기대응시스템의 적용 범위를 사회적 고립 위험군까지 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
