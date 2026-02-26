박진경 대령 유공자 지정 재검토… 제주서 환영 성명 잇따라
국가보훈부가 4·3 당시 강경 진압을 지휘해 민간인 피해를 키운 고 박진경 대령의 국가유공자 지정을 원점에서 재검토하기로 하자, 제주지역에서 환영 성명이 잇따랐다.
제주도 등 전국 55개 시민사회단체로 이뤄진 제주4·3범국민위원회와 제주4·3기념사업위원회는 26일 성명을 내고 “박진경 대령에 대한 서훈 취소 결정을 환영한다”며 “이번 국가유공자 취소 추진을 계기로 정부와 국회는 4·3 왜곡 처벌 규정과 서훈법 개정을 담은 법안을 신속히 처리해야 한다”고 촉구했다.
오영훈 제주도지사도 SNS를 통해 “4·3 학살 주범에 대한 유공자 취소 결정은 당연하다”며 “유족과 도민의 명예를 훼손한 결정이 바로잡히게 됐다”고 밝혔다.
더불어민주당 문대림·위성곤 의원은 SNS와 성명을 통해 “4·3 희생자와 유족, 도민의 눈물을 닦아주는 당연한 결정”이라고 평가했다.
국가보훈부는 26일 보도자료를 내고 “사회적 논란을 고려해 관련 법령과 등록 절차 등을 종합적으로 검토한 결과, 박진경 대령의 국가유공자 등록을 원점에서 재검토하기로 했다”고 밝혔다.
보훈부에 따르면 그동안 무공수훈자 등록은 서훈 사실과 범죄 여부 확인을 중심으로 운영돼 왔다. 박 대령 역시 보훈심사위원회 심의 절차 없이 국가유공자로 등록됐다.
그러나 국가유공자법은 유가족 등 신청대상자가 없어 국가가 직권으로 등록하는 경우에는 반드시 보훈심사위원회의 심의와 의결을 거치도록 규정하고 있다.
박 대령은 1950년 한국전쟁 당시 을지무공훈장을 받은 기록을 근거로 지난해 11월 국가보훈부가 국가유공자로 지정했으나, 1948년 제9연대장으로 부임한 제주에서 강경 진압을 주도하며 민간인 피해를 키웠고 결국 부하에게 암살당했다.
2003년 정부가 공식 채택한 제주4·3사건 진상조사보고서에는 당시 미군 비밀보고서에 ‘3000여 명이 체포됐다’는 기록이 남아 있으며, “조선 민족 전체를 위해서는 30만 도민을 희생시켜도 좋다”는 지시를 했다는 부하의 법정 증언이 담겨 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
