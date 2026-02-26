한국광전자공학회 출범…전북대서 제1회 동계학술대회
광전자 융합 수요 확대 속 명칭 변경
산·학·연 협력·국제 교류 강화 추진
LED·레이저·양자소자 포괄 영역 확장
한국광전자공학회가 26일 전북대학교 진수당에서 출범식과 함께 제1회 동계학술대회를 열었다.
학회는 2007년 설립된 ‘LED·반도체조명학회’와 2010년 출범한 ‘한국광전자학회’가 통합해 2017년 출범한 ‘한국LED·광전자학회’를 모태로 한다. 최근 광전자 분야의 융합 기술 수요 확대에 따라 학회 명칭을 ‘한국광전자공학회’로 변경했다.
광전자공학은 빛과 전자의 상호작용을 기반으로 LED, 레이저, 광집적회로, 광센서, 태양전지, 양자 광소자 등을 포괄하는 분야다. 차세대 반도체, 고해상도 디스플레이, 초고속 통신, LiDAR, 양자통신 등 미래 산업의 핵심 기술과 직결된다.
동계학술대회에서는 광전자공학 분야의 최신 연구 성과와 산업 동향이 공유됐다. 기조강연과 튜토리얼, 특별세션, 구두·포스터 발표가 진행됐으며, 산학 교류 프로그램인 ‘런치+인사이트(Lunch+Insight)’도 운영됐다.
출범식에는 조용훈 KAIST 교수의 개회사와 양오봉 전북대학교 총장의 환영사가 이어졌다. 조용훈 한국광전자공학회장은 “기존 학회의 전통을 계승해 국제적 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔고, 양 총장은 “첨단 기술 분야에서 의미 있는 성과로 이어지길 기대한다”고 말했다.
학회는 융합 연구 확대와 산·학·연 협력 강화, 국제 학술 교류 확대, 차세대 연구자 육성 등을 주요 과제로 제시했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
