[정대균기자가 만난 사람] 신상훈 “병역 의무 마쳤으니 이제 우승해야죠”

군복무 마치고 2년여 만에 투어 복귀

베트남서 약점인 쇼트게임 훈련 매진

올 시즌 PGA투어에 재도전할 계획도



군 복무를 마친 뒤 올 시즌 투어 복귀를 앞두고 베트남에서 동계 전지훈련을 하고 있는 신상훈. KPGA

2022년 KPGA선수권 with A-ONE CC 대회에서 생애 첫 승을 거둔 신상훈이 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KPGA

“신고합니다. 군 복무를 마치고 투어 복귀를 명 받았습니다.”



지난 2년간 KPGA투어를 떠나 있던 신상훈(27·PXG)이 돌아온다. 2023년 12월 입대한 신상훈은 지난해 6월 전역했다.



2017~2018년 국가대표 상비군을 거쳐 2020년 KPGA투어에 데뷔한 신상훈은 투어 통산 2승을 거두고 있다. 승수가 많은 편은 아니다. 하지만 두 차례 우승 모두 역대급 명승부여서 팬들에게 강한 임팩트를 남겼다.



첫 번째 우승은 역사와 전통을 자랑하는 메이저 중의 메이저 2022년 KPGA선수권대회서 거뒀다. 그것도 데뷔 3년 만에 거둔 대역전 드라마였다.



가까스로 컷을 통과한 뒤 3라운드에서 10언더파 61타를 몰아쳐 1타차 2위로 반등에 성공, 역전 모멘텀을 마련했다. 그리고 마지막 날 6타를 줄여 대역전 드라마를 완성했다.



두 번째 우승은 2023시즌 최종전 LG시그니처 플레이어스 챔피언십에서 거뒀다. 연장 3차전까지 가는 혈투 끝에 올린 쾌거였다.



팬들이 기억하는 것은 손에 땀이 나게 한 우승 과정만이 아니었다. 우승하자마자 미련 없이 자신이 계획했던 대로 군 입대를 결행한 결단력에 박수갈채를 보냈다.



남자 투어 선수들 사이에서 성적이 좋으면 군 입대를 늦추는 사례가 많았지만 신상훈은 달랐던 것이다.



그는 입대 전 언론 인터뷰에서 “성적이 잘 나오면서 군 입대를 늦추라는 주변 분들의 조언이 많았다. 하지만 지금이 (입대의) 적기라고 생각한다”며 “골프 선수로서 꼭 이루고 싶은 꿈을 위해서라도 더 이상 미룰 수 없다고 판단했다”고 입대 배경을 설명했다.



신상훈은 이렇듯 목표를 정하고 나면 좌고우면하지 않고 계획한 대로 뚜벅뚜벅 나아가는 스타일이다. 군 복무라는 어려운 숙제 하나를 풀었으니 이제 남은 건 비상뿐이다.



시즌 개막을 앞두고 베트남에서 동계 전지훈련을 하고 있는 신상훈은 국민일보와의 전화 인터뷰에서 “충북 영동에서 군사경찰 조교로 군 복무를 마쳤다”며 “복무 기간에 골프채는 거의 놓다시피했다. 대신 꾸준하게 체력 훈련을 했다. 특히 유연성을 잃지 않기 위해 열심히 관리했다”고 했다.



한창 잘 나갈 때 군 입대를 한 것에 대한 후회는 없느냐는 질문에 그는 “전혀”라고 손사래를 쳤다.



신상훈은 “LG시그니처 플레이어스 챔피언십 우승 전부터 군 입대를 계획하고 있었기에 고민 없이 갔다온 것 같다”며 “물론 좋은 흐름을 이어가지 못한 것에 대한 아쉬움과 대회를 더 뛰고 싶은 마음이 없었던 것은 아니었다”는 속내를 털어놨다.



이어 “하지만 그건 아주 잠깐이었다. 군 생활 내내 좋은 마음가짐을 유지하면서 착실히 미래를 준비하는 시간으로 삼았다”며 “아쉬움보다는 ‘복귀해서 잘하면 되지’라는 생각이 더 컸던 것 같다”고 했다.



신상훈은 전역 이후 경기 감각을 끌어올리기 위해 갖은 노력을 했다. 지난해 KPGA 선수권대회 때 선배 박은신(35)의 캐디백을 멘 것도 바로 그 일환이었다.



그는 “은신이 형의 요청도 있었지만 투어 복귀 전에 내 생애 첫 승을 가져다준 코스를 미리 밟아 보는 것도 괜찮겠다는 생각에 흔쾌히 승낙했었다”며 “오랜만에 반가운 선후배 동료들을 만날 수 있었던 데다 생애 첫 승의 추억을 느낄 수 있어서 좋았다”고 말했다.



신상훈은 투어 복귀를 앞두고 베트남에서 2개월여 일정으로 맹훈련을 했다. 그가 가장 주안점을 둔 부문은 100m 이내 어프로치와 그린 주변 쇼트 게임이다.



레귤러 온 실패 시 파세이브율을 나타내는 스크램블링 능력은 신상훈의 약점 중 하나다. 2022시즌에는 절반에도 미치지 못한 46.4% 수준이었다.



하지만 군 입대 전인 2023시즌에 60.5263%로 스크램블링 능력이 대폭 향상됐다. 쇼트 게임에 어느 정도 자신감이 붙은 것. 그러나 2년여의 공백이 변수다. 그가 최소한 2023시즌 수준을 유지하는 것을 목표로 훈련에 매진한 이유다.



그는 26일(현지시간)부터 3월 1일까지 나흘간 뉴질랜드 퀸즈타운의 밀브룩 리조트 골프코스에서 열리는 아시안투어 시즌 두 번째 대회 뉴질랜드 오픈을 통해 2년여 만에 공식 대회에 출전한다.



신상훈은 “운동과 샷 연습을 병행하면서 열심히 준비하고 있다”며 “100m 이내 어프로치, 그린 주변 쇼트 게임과 퍼트를 중점적으로 훈련하고 있다. 현재로선 훈련 성과가 만족스럽다. 컨디션도 괜찮고 감도 좋은 것 같다. 끝까지 잘 준비하도록 하겠다”고 강한 자신감을 내보였다.



올 시즌 목표에 대해서도 밝혔다. 신상훈은 “당연히 우승을 목표로 최선을 다하겠지만 어떤 결과도 긍정적으로 받아들일 것”이라며 “잘 준비하고 있어 기대가 된다. 긴 호흡으로 차근차근 정진해 나가도록 하겠다”고 말했다.



그에게는 골프를 시작하면서부터 마음속에 그린 빅픽쳐가 있다. 다름 아닌 미국프로골프(PGA)투어 진출이다. 입대 전 콘페리투어에 도전했으나 고배를 마신 바 있다.



신상훈은 “골프를 시작한 이후 최종 목적지는 언제나 PGA투어였다. 이제 병역 의무도 해결했으니 본격적인 도전을 해볼 생각”이라며 “절친인 (김)성현이가 올 시즌 재입성에 성공, 좋은 활약을 펼치고 있는 것이 더 큰 동기 부여가 되고 있다. 빠른 시일 내에 PGA투어가 나의 활동 무대가 되도록 더 노력하겠다”고 각오를 다졌다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



