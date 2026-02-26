광주시, 광주공항 국제선 임시취항 재도전…“정부, 결단을”
무안공항 폐쇄 장기화에 ‘피해’
재개항·연결 노선 등 대책 촉구
유가족 “진상규명 결과가 먼저”
12·29 여객기 참사 여파로 무안국제공항 폐쇄가 장기화되는 가운데 광주시가 광주공항 국제선 임시취항을 정부에 다시 요청하고 나섰다.
강기정 광주시장은 26일 오후 기자 간담회를 열고 “광주시는 참사 직후부터 국토교통부에 신속히 무안공항을 다시 열지 못할 경우 무안공항 재개항 전까지 광주공항에 국제선을 임시취항 할 수 있게 해줄 것을 두 차례 공식 건의했다. 하지만 (국토부는) 지금까지도 실질적 대책을 내놓지 못하고 있다”며 이같이 밝혔다.
강 시장은 이어 “어제 국가관광전략회에서 이재명 대통령께서 ‘무안공항을 빨리 재개항해야 한다’, ‘무한정 닫아둘 수 없다’고 분명히 말씀하신 만큼, 이제는 실질적인 조처를 해야 할 때”라며, 무안공항의 조속한 재개항과 인천공항-광주공항 연결 노선 도입, 광주공항 국제선 임시취항 등을 요청했다.
강 시장은 특히 여객기 참사 유가족과 통화 사실을 언급하며 정부의 책임있는 사고 조사도 당부했다. 그는 “유가족들은 정부가 참사 책임 소재를 밝혀주면, 무안공항 재개항을 반대할 이유가 없다는 입장”이라며 “항공 시스템과 로컬라이저에 대한 (당국의) 책임이 어느 정도인지 만이라도 하루 빨리 공식 발표해주길 유가족들은 바라고 있다”고 강조했다.
앞서 광주시는 지난해 4월과 11월 두 차례에 걸쳐 국토교통부에 광주공항 국제선 임시취항을 요청했으나, 국토부가 시설 투자 등에 난색을 표하면서 사실상 무산됐다.
하지만 광주시는 무안공항 재개항 지연으로 지역 관광업계가 막대한 피해를 입어 광주공항 국제선 임시취항이 필요하다고 꾸준히 주장하고 있다.
광주시는 특히 과거 광주공항에 국제선이 운영된 만큼 국제선 임시취항에 문제가 없고, 인력은 현재 가동이 중단된 무안공항 인력을 파견받으면 돼 정부가 결단만 내리면 국제선 임시취항이 가능하다는 입장이다. 시는 국제선 임시취항을 위한 가건물 설치에 최대 6개월, 20억원 상당이 소요될 것으로 봤다.
12·29 여객기 참사 직후 폐쇄된 무안공항은 재개항이 수차례 연기돼 오는 4월 5일까지 폐쇄 기간이 연장된 상태다. 사고 원인으로 지목된 로컬라이저 역시 조사를 이유로 아직 철거되지 않아 올 상반기 재개항도 불투명한 상황이다.
이와 관련 유가족협의회는 이날 “현재 공항 시설물의 안전성, 조류 예방 시스템, 관제 및 비상대응 체계 등 사고의 근본 원인에 대한 규명이 여전히 미비하다”며 “원인이 밝혀지지 않은 상태에서의 재개항은 동일한 참사를 방치하는 것과 다름없다. 정부는 재개항에 앞서 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 구체적인 안전 대책과 진상규명 결과를 먼저 내놓아야 한다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사