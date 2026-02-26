시사 전체기사

봄꽃 향기 맡으며 맨발로 걷는 황톳길

입력:2026-02-26 15:06
시민들이 26일 경기 부천시 여월 꽃양묘장에서 맨발로 흙길을 거닐며 봄기운을 만끽하고 있다.


부천=이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

