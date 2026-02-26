TK통합법안 재논의 가능성에 대구·경북 ‘다행’
국회 법제사법위원회에서 보류돼 무산 위기에 놓였던 대구·경북 행정통합이 국민의힘 내부 의견 정리로 다시 기회를 얻을 수 있게 됐다. 마음을 졸이며 상황을 지켜보던 대구시와 경북도는 ‘다행’이라는 입장이다.
26일 대구시·경북도, 지역 정치권에 따르면 이날 국회에서 국힘 지도부가 대구·경북지역 국회의원들(대구 12, 경북 13)을 모아 투표 형식으로 대구·경북 행정통합 특별법안 재논의에 대한 의견 조율에 나섰다. 대구지역 의원들은 투표는 하지 않고 전원 찬성 의사를 지도부에 전달했다. 경북지역 의원들은 투표를 했고 일부 반대가 있었지만 찬성이 더 많아 전체 의견을 찬성으로 정한 것으로 알려졌다. TK의원들이 TK통합법안 법사위 재논의에 대해 찬성 의견을 모으면서 통합의 가능성을 다시 열었다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 이날 국회를 찾아 지역 의원들에게 통합의 필요성을 강조한 것으로 전해졌다. 경북도도 그동안 공식적으로 특별한 입장을 내지는 않았지만 통합 필요성을 정부와 당 지도부에 지속적으로 전달했다.
대구시 관계자는 “임시국회 기간 안에 법사위의 재논의를 거쳐 본회의에 상정할 수 있는 가능성이 생긴 것”이라며 “이후의 시간은 정치 영역이기 때문에 상황을 잘 살피며 막판까지 설득에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
경북도 관계자는 “법사위 보류는 부결이 아니라 추가 논의를 전제로 한 시간 벌기로 봐야 한다”며 “쟁점 보완과 여야 합의가 이뤄지면 재상정은 가능하다”고 밝혔다.
국회 법사위 논의 직전 ‘권한 없는 졸속 행정통합 반대’ 성명을 낸 대구시의회도 더 이상 목소리를 내지는 않을 것으로 예상된다.
대구시의회는 행정통합을 반대한 것이 아니라 20조원 재정 지원 약속과 명시, 의원 정수 비대칭 문제 해결 등이 필요하다고 요구한 것이고 이 입장은 변함이 없다고 거듭 밝혔지만 추가 행동이나 입장 발표는 예정된 것이 없다고 전했다.
지역에서는 성명 발표 후 대구시의회가 여당에 법안을 보류하는 빌미를 제공했다는 비판이 확산돼 이후 행보에 신경을 쓰지 않을 수 없게 됐고 지역 국회의원들까지 법사위 재논의 찬성 의견을 모았기 때문에 추가 입장을 내기가 어려울 것이라고 보고 있다.
경북도의회는 행정통합을 적극적으로 옹호하는 분위기다. 앞서 국회 법사위 보류 당시 “국회 법사위가 전남·광주 행정통합법안은 통과시키면서도 국가 백년대계의 양대 축인 대구·경북 통합특별시 설치 법안을 논의 대상에서 제외한 것은 500만 대구·경북 시도민의 열망에 좌절을 안겨준 것”이라며 즉각적인 논의 재개와 의결을 촉구하기도 했었다.
안동·대구=김재산 최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
