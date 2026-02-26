‘생기부 AI 혁신’ 티처라인, VC 3곳 시드 투자 유치…중기부 ‘TIPS’ 선정도

교육 분야 AX 전환 선두주자

김경룡 티처라인 대표가 지난 24일 인천 소재 한 고등학교에서 학생 맞춤형 학교생활기록부 인공지능(AI) 솔루션 '하마룸'에 대해 소개하고 있다. 티처라인 제공

㈜티처라인은

, 히스토리벤처투자, 오라클벤처투자 등 벤처캐피탈(VC) 3곳으로부터 시드(Seed) 투자를 유치했다고 26일 밝혔다.

티처라인은 앞서 지난해 12월 기술력과 사업성을 인정받아 중소벤기업부 팁스(TIPS) 프로그램에도 최종 선정됐다. 팁스 선정과 투자 유치를 통해 에듀테크 분야에서 장래성과 혁신성을 입증했다는 평가다. 티처라인은 학교생활기록부(생기부) 작성 분야 선두 주자로, 교육 AX(AI 전환)를 통한 교무의 실질적 혁신을 이끌고 있다.