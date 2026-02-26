“김대중이 정당하게 복역할 수 있도록”…이희호가 박정희에 보낸 편지
연세대 김대중도서관, 3·1민주구국선언 50주년 맞아 서한 등 공개
연세대 김대중도서관은 3·1민주구국선언 50주년을 맞아 고(故) 이희호 여사가 1978년 박정희 전 대통령에게 보낸 서한 등을 26일 공개했다. 유신정권 시기 민주화운동 인사들에 대한 인권 탄압의 실상을 보여주는 1차 사료라는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.
3·1민주구국선언은 1976년 3월 1일 명동성당에서 김대중 전 대통령과 함석헌, 윤보선 등 당시 민주 세력을 대표하는 인사 10명이 ‘민주구국선언서’를 발표한 사건이다. 김 전 대통령은 발표 이후 서울구치소에 수감된 뒤 1977년 징역 5년형이 확정돼 진주교도소로 이감됐다. 그 다음 1977년 12월 19일 서울대병원 감옥병동으로 옮겨져 10개월을 보냈다.
이번에 공개된 자료에는 1978년 9월 25일 이 여사가 박 전 대통령에게 보낸 서한과 같은 해 9월 1일 이선중 당시 법무부 장관에게 제출한 이감 신청서, 이 여사가 작성한 서울대병원 감옥병동 구조도가 포함됐다.
이 여사는 서한에서 자신을 “긴급조치 9호 위반으로 복역 중인 김대중의 처”라고 소개했다. 그는 김 전 대통령의 병원 수감이 치료 목적이 아님에도 장기간 계속되고 있다며 “현재의 병원 수용은 불법이오며 국고의 낭비에 지나지 않는다. 법에 따라 정당하게 복역할 수 있도록 처리 환소해주시기를 앙망합니다”고 적었다.
이 여사가 직접 그린 서울대병원 감옥병동 구조도에는 교도관 배치 위치와 면회 방식, 창문 봉쇄 상태 등이 상세히 기록됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사