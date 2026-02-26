시사 전체기사

영종∼신도 평화도로 교량 명칭 ‘신도평화대교’로 선정

입력:2026-02-26 14:55
신도평화대교 건설 현장. 인천시 제공

인천시는 26일 ‘2026년도 제1차 인천광역시 지명위원회’를 열고 오는 5월 개통 예정인 ‘영종∼신도 평화도로’ 구간 내 교량의 공식 명칭을 ‘신도평화대교’로 최종 의결했다.

신도평화대교는 중구 운서동(영종도)과 옹진군 북도면(신도)을 잇는 총연장 3.26㎞의 해상교량이다. 향후 강화와 개성, 해주를 연결할 ‘서해남북평화도로’의 첫 관문이다.

명칭 후보로는 시 도로과 및 종합건설본부에서 제안한 ‘서해남북평화대교’, 중구가 제안한 ‘신도영종대교’, 옹진군이 제안한 ‘신도평화대교’ 등 3개안이 상정됐다.

지명위는 지난 6일부터 19일까지 진행된 시민 선호도 조사 결과를 토대로 각 기관의 제안 사유와 지명 제정 원칙 등을 종합적으로 심의해 신도평화대교를 선정했다.

신도평화대교는 목적지인 신도와 사업의 핵심 가치인 평화를 결합해 지역의 정체성과 사업의 상징성을 동시에 확보했다. 지리적 위치를 명확히 알 수 있고 평화도로 건설의 취지를 반영했다는 점이 긍정적으로 평가됐다.

신도평화대교가 정식 개통되는 5월부터 신·시·모도 주민들은 24시간 육지를 왕래할 수 있게 된다. 기상 악화에 따른 이동 제한 등 문제가 사라지면서 의료, 문화, 교육 서비스 접근성이 크게 개선될 전망이다. 또 영종국제도시의 기반시설과 신도의 자연경관이 연결되며 인천 관광의 새로운 축이 형성될 것으로 기대된다.

신도평화대교는 향후 국토지리정보원의 고시를 거쳐 국가기본도 및 지명 관리시스템(DB)에 반영되며 지도, 내비게이션, 공공정보시스템 등에서도 통용될 예정이다.

유정복 인천시장은 “신도평화대교가 인천을 빛내는 새로운 상징으로 자리매김하도록 후속 절차를 차질 없이 이행하고 어느 한 지역도 소외되지 않는 균형 발전을 시정의 최우선 가치로 삼아 평화의 가치를 전파하는 안전하고 아름다운 ‘희망의 길’을 완성하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
