병력으로 채운 ‘무기 실종’ 北 열병식, 과시 대신 결속 택해
미사일 등 전략무기 사라진 北 열병식
트럼프 방중 앞두고 숨 고르기 분석
‘핵은 상수’ 자신감 해석도…계산된 절제
북한이 제9차 당대회를 기념해 진행한 열병식에서 무기 체계를 동원하지 않은 것으로 파악됐다. 전략·전술 무기 체계가 등장하지 않은 북한 열병식은 매우 이례적이다. 오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중이 예정된 상황에서 긴장을 급격히 고조시키지는 않겠다는 ‘절제된 신호’로 평가된다.
조선중앙통신은 26일 김정은 북한 국무 위원장이 전날 밤 평양 김일성광장에서 진행된 열병식에 참석해 “우리 무력은 모든 상황에 준비되어 있다”며 “어떤 세력의 군사적 적대 행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복 공격을 가할 것”이라고 전했다. 그는 “무력의 본분은 누구도 대신할 수 없다”며 군사력 증강이 생존의 최우선 과제임을 분명히 했다.
강경한 발언 수위와 달리 전략무기는 확인되지 않았다. 우리 군은 열병식이 무기 체계 없이 병력 위주로 진행된 것으로 보고 있다. 대신 전략무기 대신 대규모 병력이 무대를 채웠다. 통신은 열병식에 북한군 각 군종, 병종, 전문병종대를 비롯한 50개의 도보종대, 열병 비행종대가 참가했다고 보도했다. 우크라이나 전쟁에 파병됐던 ‘해외작전부대종대’와 ‘해외공병련대종대’ 등도 행렬에 참여했다. 군 당국은 북한 열병식에 참여한 총 병력 규모를 1만5000명으로 추산했다.
미사일을 포함해 장비 20종, 172대가 등장한 직전 8차 당대회 당시 열린 2021년 1월 열병식과 대비된다. 북한 열병식은 2015년 10월 10일 노동당 창건 70주년 행사 이후 13차례 진행됐는데 장비가 등장하지 않은 건 이번이 처음이다.
전략무기 과시를 통해 대외 압박 수위를 끌어올리던 기존 방식에서 한발 물러선 모습이다. 강경 발언은 유지하면서 시각적 자극을 최소화한 것은 대미(對美) 긴장을 급격히 고조시키지 않겠다는 관리된 신호로 분석된다. 북·미 대화를 염두에 두고 외교적 공간을 열어둔 셈이다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “트럼프 대통령에 대한 직접 언급도 없었다는 점에서 수위를 조절한 느낌”이라고 평가했다.
‘무기 실종’ 열병식은 핵·미사일 전력이 체제의 ‘상수’로 굳어졌다는 자신감의 표현이라는 해석도 있다. 과거에는 대미 협상을 염두에 둔 압박 수단으로 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 전략무기를 대거 공개하는 방식의 과시가 필요했다. 하지만 이제는 해당 전력이 기정사실화된 상태로 인식되는 만큼 굳이 미국을 자극하며 반복해 드러낼 필요가 없다는 분석이다.
열병식 주석단에 김 위원장의 딸 주애가 어머니 리설주 여사와 함께 등장한 모습 역시 상징적 장면으로 평가된다. 군 관계자는 “대외 과시보다 내부 결속에 무게를 둔 열병식으로 보인다”고 말했다.
