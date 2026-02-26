이창용 한은 총재 “환율 상승, 서학개미 탓한 것 절대로 아냐”

李 “서울로만 몰리면 집 아무리 지어도 해결 안 돼”

李 “주가 상승, 양극화 심화 가능성”

이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이창용 한국은행 총재는 26일 지난해 말 원·달러 환율이 1500원 가까이 치솟은 것과 관련해 “누구를 탓하는 건 절대로 아니다”라고 강조했다. 미국 주식에 투자하는 이른바 서학개미를 겨냥한 게 아니고, 개인 해외투자 급증이 환율 상승의 주요 원인 중 하나였다는 사실을 언급했을 뿐이라는 것이다.



이 총재는 이날 금융통화위원회(금통위) 직후 기자간담회를 하고 “지난해 통계를 보면 내국인의 해외 투자가 이전보다 약 세 배로 늘었고, 특히 10월과 11월에 개인 투자자의 해외 투자가 빠르게 증가했다”며 “그 증가한 자금이 외환시장 수급에 상당한 압력으로 작용했다”고 강조했다.



다만 이 총재는 “저는 누구를 탓하려는 것이 아니다”라며 “해외 투자가 외환시장 압력으로 작용했다는 점을 설명한 것이지, 특정 투자자를 비난한 것이 아니다”라고 덧붙였다.



앞서 이 총재는 원·달러 환율이 1500원대를 위협하던 지난해 11월 27일 기자간담회에서 “환율이 1500원 가는 건 해외주식 (투자 때문)”이라고 언급해 논란을 낳았다. 그는 당시 “(젊은 분들께) 왜 이렇게 해외투자를 많이 하냐 물어봤더니 ‘쿨하잖아요’라고 한다. 이게 유행처럼 커지는 것이 아닌가 걱정된다”고 말했다.



그의 발언을 두고 국책은행 총재가 환율 문제를 개미의 탓으로 돌린다는 비난이 쏟아졌다. 이를 두고 이 총재가 재차 해명에 나선 것이다. 그는 “또 누구 탓한다고 할까봐 걱정이다. 절대로 탓 했다고 쓰지 말아달라”고 했다.



이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

이 총재는 최근 급등하는 부동산 문제 해결을 위해선 서울 집중 현상부터 해소해야 한다는 주장도 내놨다.



그는 “주택시장의 장기 안정화를 위해선 수요를 컨트롤하는 거시건전성 정책과 함께 공급 정책, 세제, 궁극적으로는 수도권 집중 현상을 완화해야 한다”며 “모든 사람들이 서울로만 계속 오게 되면 아무리 집을 많이 지어줘도 해결이 안 된다”고 강조했다.



그러면서 “부동산 대출을 통한 가계대출이 너무 늘어나서 금융 안정을 위협하는 수준”이라며 “부동산 담보대출을 줄여야 한다. 부동산으로 자금이 쏠리는 것은 우리나라의 장기적인 발전을 위해 바람직하지 않다”고 했다.



이 총재는 최근 코스피가 6000을 돌파하는 등 주가가 올라간 것이 양극화를 심화시킬 수 있다고 우려했다.



이 총재는 “우리 주식의 상당 부분을 상위 소득자들이 소유하고 있고 기관들이 가지고 있다”며 “주가 상승의 혜택이 전 국민으로 고루 퍼지기엔 그 혜택의 정도가 소득별로 차이가 있기 때문에 그것이 또 양극화에 기여할 것”이라고 설명했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



