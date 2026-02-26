‘세관 마약’ 결국 사실무근…檢 “백해룡, 확증편향으로 사회 혼란 야기”
임은정 검사장이 이끄는 서울동부지검 세관 마약 합동수사단(합수단)이 백해룡 경정이 제기한 이른바 ‘세관 마약 게이트 의혹’을 전부 사실무근으로 판단하며 8개월 수사를 종료했다. 합수단은 백 경정이 실체적 진실과 어긋나는 방향으로 수사 흐름을 유도했다며 강도 높은 비판도 내놨다.
합수단은 2023년 이른바 ‘마약 게이트’ 의혹 당시 재임한 한동훈 전 법무부 장관, 이원석 전 검찰총장 등 7명에 대한 불송치 결정으로 수사를 종결했다고 26일 밝혔다.
한 전 장관과 이 전 총장은 2023년 10월 남부지검 인사를 통해 ‘세관 마약’ 수사를 방해했다는 의혹이 불거졌으나, 그 전에 조직 개편이 끝난 것으로 조사됐다. 윤석열 대통령실도 수사 관련자와 접촉이 확인되지 않아 김건희 여사 일가의 연루 정황을 숨기려 외압을 넣었다는 의혹이 사실무근으로 결론 났다.
이에 따라 지난해 12월 중간발표 때의 세관 직원 7명과 경찰·관세청 고위직 8명에 이어 사실상 관련자 전원이 무혐의 처분됐다.
백 경정이 직무유기를 주장한 검사 4명은 수사권이 있는 고위공직자범죄수사처로 이첩됐다.
지난해 6월 출범해 8개월 수사를 마무리한 합수단은 수사 결과 발표와 함께 백 경정의 위법 수사 정황을 공개하며 강도 높은 비판을 내놨다.
초동 수사를 주도한 백 경정이 공항에서 현장검증을 하며 정해놓은 결론에 맞지 않는 밀수범 진술을 수사 기록에서 빼는 등 전형적 위법 수사를 했다는 것이다.
합수단은 “검찰 특수 사건에서 종종 비판받는 증거 조작이며 정해진 결론에 반하는 진술·증거를 배척하는 소위 ‘답정너’(답은 정해져 있으니 너는 대답만 하면 된다는 뜻) 방식의 위법 수사”라며 “확증편향에 빠져 허위 진술에 의존해 무분별한 의혹 제기로 사회적 혼란을 야기했다”고 백 경정을 비판했다.
합수단은 경찰에 백 경정에 대한 징계를 요구한 상태다.
수사 기록을 외부로 유출하는 등 의혹으로 경찰청은 백 경정이 속한 서울경찰청에 감찰을 지시했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
