예쁘니까 무죄?…‘모텔살인’ 유족 측 “2가가해 중단하라”

남언호 “신상정보공개 강력 촉구…사법당국, 모든 정상 엄중히 살피길”

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 경찰에 따르면 A씨는 지난 9일 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 B씨에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는다. 연합뉴스

아직 이뤄지지 않고 있는 피의자 신상정보공개를 강력히 촉구한다”고 밝혔다. 온라인상에서 벌어지고 있는 피해자에 대한 2차 가해 등도 중단할 것을 경고했다.

왜 피해자의 죽음만 보도되고 가해자의 얼굴은 가려져 세상에 알려지지 않은 채 묻혀야 하나”라며 이같이 촉구했다.

그러면서 “피의자의 범행은 CCTV, 자백, 포렌식 자료, 챗GPT 검색 기록 등 압도적인 증거로 소명돼 있다”며 “피의자는 20대 성인이며, 경찰 수사 결과 추가 피해자가 나왔고 추후 발생 가능성도 여전히 현존한다. 그럼에도 경찰이 신상공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정했다는 사실은 피해자 유족으로서는 도저히 납득할 수 없다”고 피력했다.

검찰과 법원은 이 사건의 전례 없는 계획성, 잔혹성, 피해의 심각성, 수사 중 추가 범행 등 모든 정상을 엄중히 살펴야 한다”고 강조했다.