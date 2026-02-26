예쁘니까 무죄?…‘모텔살인’ 유족 측 “2가가해 중단하라”
남언호 “신상정보공개 강력 촉구…사법당국, 모든 정상 엄중히 살피길”
‘강북 모텔 연쇄살인’ 피해자 유족 측을 대리하는 남언호 법률사무소 빈센트 변호사는 “아직 이뤄지지 않고 있는 피의자 신상정보공개를 강력히 촉구한다”고 밝혔다. 온라인상에서 벌어지고 있는 피해자에 대한 2차 가해 등도 중단할 것을 경고했다.
남 변호사는 26일 보도자료를 통해 “왜 피해자의 죽음만 보도되고 가해자의 얼굴은 가려져 세상에 알려지지 않은 채 묻혀야 하나”라며 이같이 촉구했다.
이어 “특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률은 살인 등 특정중대범죄의 피의자에 대해 범행수단의 잔인성 및 피해의 중대성, 증거의 존재, 공공의 이익을 위해 필요한 경우 신상정보를 공개하도록 규정한다”며 “이 사건은 세 가지 요건을 한 치의 의심 없이 모두 충족한다”고 주장했다.
그러면서 “피의자의 범행은 CCTV, 자백, 포렌식 자료, 챗GPT 검색 기록 등 압도적인 증거로 소명돼 있다”며 “피의자는 20대 성인이며, 경찰 수사 결과 추가 피해자가 나왔고 추후 발생 가능성도 여전히 현존한다. 그럼에도 경찰이 신상공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정했다는 사실은 피해자 유족으로서는 도저히 납득할 수 없다”고 피력했다.
유족 측은 피해자에 대한 2차 가해를 중단해야 한다고도 강조했다. 남 변호사는 “지금 온라인에서는 무슨 일이 벌어지고 있나”라며 “피의자 SNS 계정에 팔로워가 수만명으로 불어났고, 일부 네티즌은 피의자 외모를 칭찬하고 ‘예쁘니까 무죄’라는 식의 댓글을 달며 범행을 희화화하고 있다”고 비판했다.
이어 “심지어 피해자들을 근거 없이 비방하는 글들이 버젓이 유통되고 있다”며 “유족들은 가족의 죽음이 조롱거리가 되는 현실을 눈 뜨고 지켜봐야 하는 상황”이라고 호소했다. 그러면서 “사자명예훼손·모욕 등 민·형사상 모든 법적 책임을 엄히 물을 것”이라고 경고했다.
남 변호사는 이번 사건을 ‘냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄’라고 규정했다. 그는 “피해자가 살아남자 이를 교훈 삼아 약물 투약량을 2배 이상 늘렸고, 경찰 수사를 받는 와중에도 두번째 살인을 감행했으며, 범행 현장을 위장하고 증거를 인멸하는 등 범행 전·중·후 어느 단계에서도 반성의 기미를 보이지 않았다”고 주장했다.
그러면서 “검찰과 법원은 이 사건의 전례 없는 계획성, 잔혹성, 피해의 심각성, 수사 중 추가 범행 등 모든 정상을 엄중히 살펴야 한다”고 강조했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사