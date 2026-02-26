시사 전체기사

‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동

입력:2026-02-26 14:15
이부진(왼쪽) 호텔신라 사장과 홍라희 라움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에서 이 사장의 장남 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. 뉴시스

이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하했다.

이 사장은 이날 어머니인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대 캠퍼스를 찾아 입학식에 함께했다. 이들은 임군의 입학을 축하하며 기념촬영을 했다.

임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 임군은 학창 시절 내신 성적이 우수했던 데다, 대학수학능력시험(수능)에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려져 주목을 받았다.

서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

