시사 전체기사

[속보] 李대통령 “서울 집값 하락…부동산공화국 해체 못 넘을 벽 아냐”

입력:2026-02-26 14:14
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동
‘박수홍 돈 횡령’ 친형에 징역 3년 6개월 확정
한은, 금리전망 3개월→6개월로 확대…점 찍어 금리 예측한다
‘슝~’ 반포대교서 추락한 포르쉐, 차안엔 다량의 약물
노후 아파트 화재 반복돼도 ‘스프링클러 의무화법’ 제자리
민희진 대표 “256억 포기할테니 모든 소송 중단하자”
공군 F-16 전투기 영주 야산 추락…조종사 탈출, 구조 완료
‘모텔 연쇄 사망’ 또다른 피해자 있었다
국민일보 신문구독