에프앤가이드 지수 추종 ETF 순자산 50兆… 시총 2500억원 돌파
에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 50조원을 돌파했다고 26일 밝혔다. 이날 에프앤가이드 시가총액은 2500억원을 돌파했다.
이는 지난달 말 40조원을 넘어선 이후 불과 한 달 만에 10조원이 ㅜㄹ어났다. 연초 이후로는 17조원 이상 증가한 규모다. 에프앤가이드 지수 기반 상품 반도체·AI 업종 강세와 배당주 투자 수요 확대가 맞물리며 자금 유입이 가속화된 것으로 분석된다.
ETF 시장으로의 자금 유입은 에프앤가이드 기업가치에도 반영되고 있다. 지난해 12월 말 988억원 수준이었던 에프앤가이드의 시가총액은 이날 오후 1시 40분 현재 2500억원을 돌파했다.
에프앤가이드는 “AI·반도체와 배당 전략 등 시장의 핵심 투자 테마를 정교하게 지수화한 것이 자금 증가로 이어지고 있다”며 “데이터 기반 지수 설계를 통해 ETF 시장의 인덱스 인프라 역할을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
