삼척 해안 절경이 한눈에…해상 스카이워크 3월 개장

입력:2026-02-26 13:24
강원도 삼척 해상 스카이워크(사진)가 오는 3월 문을 연다. 깎아지른 듯한 삼척의 해안 절경을 한눈에 조망할 수 있는 전망대다.

시는 지난해부터 105억원을 들여 한국의 아름다운 길 100선에 포함된 새천년해안도로 소망의 탑 일원에 해상 전망대를 만들었다. 새천년도로는 삼척해변과 삼척항을 잇는 4.6km의 해안도로로 차창 밖으로 해안 절경을 감상할 수 있어 많은 관광객이 찾고 있다.

전망대는 육지에서 바다 방향으로 돌출된 ‘U’자 형태로 조성됐다. 수면으로부터 높이는 77m, 길이는 100m에 이른다. 전망대에 오르면 동해의 일출과 해안 절경을 한눈에 볼 수 있다. 중간과 끝부분 바닥에 투명한 유리, 구멍이 뚫린 소재를 적용해 바다 위를 걷는 듯한 짜릿함을 선사한다. 연중무휴로 운영되며 입장료는 무료다.

시는 27일부터 다음 달 1일까지 열리는 삼척 정월대보름제 기간 삼척을 찾는 관광객을 위해 전망대를 임시 개방한다. 이 기간 방문객의 의견을 수렴하고 소망의 탑 주변 정비 공사를 모두 마무리한 뒤 3월 중 정식 개장할 예정이다.

전망대는 인접한 삼척해변, 정라동 일원 관광지와 연계해 관광 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.

김진석 관광개발과장은 26일 “정월대보름제와 연계한 임시 개방을 통해 시민과 관광객이 먼저 시설을 체험할 수 있도록 했다”며 “전망대가 수려한 해안 경관과 어우러져 지역의 새로운 명소로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.

삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

