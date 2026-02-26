황경아 예비후보 “광주 남구 상권 더 늦기 전에 혁신해야”
남구 상권 침체 행정 실패 결과 지적
골목상권 디지털 전환 지원 등 제안
황경아 광주 남구청장 예비후보는 “이벤트 행정으로는 골목경제를 살릴 수 없다”며 “남구 상권을 더 늦기 전에 혁신해야 한다”고 강조했다.
황 예비후보는 26일 보도자료를 통해 “광주 남구의 골목상권과 전통시장이 빠르게 무너지고 있다. 공실 점포는 늘고 유동 인구는 줄어들고 있으며, 자영업자의 한숨은 깊어지고 있다”며 “소비는 온라인과 대형 유통으로 빠져나가지만, 남구 차원의 구조적 대응은 보이지 않는다”고 지적했다.
황 예비후보는 이어 “남구 상권 침체는 단순한 경기 문제가 아니라 행정 실패의 결과”라면서 “그동안 상권 정책은 축제와 일회성 지원에 머물렀다. 보여주기식 행사로는 상권을 살릴 수 없다. 디지털 전환도, 상권 브랜드 전략도, 소비 선순환 구조도 없었다”고 언급했다.
그는 “해결책으로 전 상권 데이터 전수조사와 맞춤형 재설계, 전통시장·골목상권 디지털 전환 지원, 기본소득형 소비쿠폰의 지역상권 집중 사용 설계 등을 제시한다”며 “특히 소비가 지역 안에서 돌게 만드는 구조를 만들지 않으면 골목경제는 계속 위축될 것이고, 지역 소비쿠폰을 전통시장과 동네 상점 중심으로 설계해 실질 매출 증대로 반드시 연결하겠다”고 강조했다.
끝으로 “지역 상권은 지역경제의 뿌리이자 주민 삶의 기반”이라면서 “이벤트 중심 행정을 끝내고, 구조를 바꾸는 정책으로 반드시 남구 골목경제를 되살리겠다”고 말했다.
광주 남구의회 3선 구의원인 황 예비후보는 현재 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장과 민주당 정책위 부의장 등을 맡고 있다. 또 9대 남구의회 전반기 의장, 7대 남구의회 운영위원장 등을 역임했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
