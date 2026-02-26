울산 앞바다서 실종된 60대 선원 숨진 채 발견
울산 앞바다에서 조업 중 실종됐던 60대 선원이 수색 사흘 만에 인근 경북 경주 해상에서 숨진 채 발견됐다.
울산해양경찰서는 지난 25일 오후 2시 30분쯤 경북 경주시 감포 나정항 앞 해상에서 실종 선박의 사무장인 A씨(66)의 시신을 발견했다고 26일 밝혔다.
앞서 A씨는 지난 23일 오전, 울산시 동구 미포 동방 약 3.7㎞ 지점에서 조업 중이던 111t급 어선에서 실종됐다.
신고를 받은 해경은 함정과 항공기 등을 투입해 인근 해역을 집중 수색해 왔으나, 실종 사흘째인 어제 사고 지점에서 북쪽으로 떨어진 경주 해역에서 A씨를 발견했다.
해경은 사고 당시 함께 조업했던 어선 관계자들을 상대로 당시 상황과 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
