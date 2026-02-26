민경선, 과천 경마장 고양 유치 ‘시민 환원형 개발 모델’ 제시

민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보는 과천 경마장 이전과 관련해 경기도 내 일부 시

·

군과 후보들이 유치 경쟁에 나선 것에 대해

“

그동안 행정은 발표와 계획은 많았지만 시민이 실제로 체감할 성과는 부족했다

”

며

“

이제는 보여주기식 행정을 끝내고

,

시민이 체감하는 성과로 증명해야 한다

”

고 강한 실행 의지를 드러냈다

.

민 예비후보는 고양시의 경마장 유치 의사 표명에 대해

“

방향은 맞지만

,

구체적 재정 효과와 시민 혜택 설계가 보이지 않는다

”

고 지적했다

.

이어

“

기관 하나 옮겨온다고 도시가 바뀌지 않는다

”

며 시민에게 실제 이익이 돌아가도록 설계해야 한다

”

고 강조했다

.

민 예비후보는 연간 수백억원 규모의 세수 확보와 복지 재투자

,

일자리 창출

,

친환경 시민공원 조성을 아우르는

‘

시민 환원형 개발 모델

’

을 제시하며

“

경마장의 수익이 시민의 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다

”

고 밝혔다.

또한 한국마사회 원당 종마목장과 기존 문화 인프라

,

킨텍스 등을 연계해 수도권 최대 규모의 말 산업

·

관광 클러스터를 구축하겠다는 구상도 설명했다

.

아울러 사업 추진 과정에서는 시민 공청회 등 충분한 의견 수렴 절차를 거쳐 사회적 합의를 이끌어내겠다고 강조했다

.

민 예비후보는 자신의 슬로건을 강조하며

“

고양에 필요한 것을 발표하는 시장이 아니라 결과를 만드는 시장

”

이라며

“

이재명처럼 일하는 시장

,

시민의 삶을 바꾸는 시장이 되겠다

”

고 밝혔다

.