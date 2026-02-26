강수진 단장, 국립발레단 떠난다…이제 서울사이버대 교수로
강수진 국립발레단 제7대 단장 겸 예술감독이 12년간의 임기를 마무리하고 국립발레단을 떠난다.
국립발레단은 강수진 단장이 오는 4월 4일 퇴임한다고 26일 밝혔다.
강 단장은 입지전적의 발레리나로 평가받는다. 1986년 슈투트가르트발레단에 만 18세 나이로 최연소 입단해 활약하고 1999년 ‘무용계의 아카데미상’으로 불리는 ‘브누아 드 라 당스’를 거머쥐었다.
강 단장은 2014년 최태지 전 국립발레단 예술감독의 후임으로 임명됐다. 재임 기간 동안 국립발레단의 예술적 정체성을 공고히 하는 동시에 창작 기반을 체계화하고 국제적 위상을 확장하는데 주력했다. 고전 발레의 정통성을 견고히 유지하면서도 창작과 해외 레퍼토리를 도입하며 균형 있는 레퍼토리 체계를 구축했다.
강 단장은 2015년 안무가 육성 프로젝트 ‘KNB 무브먼트 시리즈’를 출범시키며 국립발레단 내부 창작 역량 강화에 착수했다. 지난 10년간 총 25명의 안무가가 65편의 작품을 발표했고, 447명의 단원이 참여하며 단원 중심 창작 플랫폼으로 자리매김했다. 특히 강 단장은 무브먼트 시리즈를 일회성 창작 발표에 그치지 않고 장기적 안무가 육성 체계로 발전시켰다.
강 단장은 재임 기간 동안 클래식, 네오클래식, 모던, 드라마 발레에 이르기까지 폭넓은 장르의 해외 작품을 도입하며 국립발레단의 레퍼토리 지형을 확장했다.
그간 조지 발란신의 ‘주얼스’, 존 크랭코의 ‘말괄량이 길들이기’ 등 세계적인 안무가들의 레퍼토리를 확보해 국내에 소개했다. 지난해엔 드라마 발레의 거장 안무가 존 노이마이어의 '카멜리아 레이디'를 아시아 최초로 전막 공연으로 올리며 국내 발레계의 새로운 이정표를 세웠다.
강 단장은 예술적 성과와 함께 국립발레단의 조직 기반을 강화하는 데에도 주력했다. 재임 기간 동안 직단원을 단계적으로 확충했으며, 정규직 정원을 확대해 28.75%(2026년 증원 예정 포함) 증원하며 고용 안정성을 높였다.
이와 함께 2014년 임명 직후 후원회 명칭을 ‘KNB 소아이어티’로 새롭게 명명하고, 기존 후원회 등급과 운영 시스템을 보다 체계적으로 재정비해 민간 후원 기반을 제도적으로 정착시켰다.
강수진 예술감독은 “지난 12년은 제 인생에서 다시한번 뜨겁고 행복했던 시간이었다”며 “이제는 단장직을 마무리하고 우리 사회가 필요로 하는 곳으로 발걸음을 옮긴다. 특히 소외된 지역에서 묵묵히 자신의 길을 찾는 꿈나무들에게 제 경험이 작은 등불이 되길 바란다. 미래 세대를 위한 멘토 역할에 전념하며, 예술가로서 받은 성원을 보답해 나가겠다”고 소회를 밝혔다.
강 단장은 퇴임 이후 서울사이버대 교수로서 후학들을 양성할 계획이다.
