SK피아이씨글로벌, ‘세계 최초’ Microwave 활용 PG 신기술 상용화 박차
제7회 울산 수소산업의 날 기념식
‘수소산업 신기술 개발’ 협약 체결
연간 1000억 원 규모 매출 증대 기대
울산시와 SK피아이씨글로벌·한국생산기술연구원이 세계 최초 마이크로웨이브를 활용한 석유화학 및 수소 분야 신기술 개발에 나선다.
울산시는 26일 울산테크노파크에서 열린 ‘제7회 울산 수소산업의 날’ 기념행사에서 SK피아이씨글로벌㈜, 한국생산기술연구원과 함께 ‘울산 산업단지 위기 극복을 위한 신기술 개발 업무협약’을 체결했다.
이번 협약은 단순한 협력을 넘어, 울산 석유화학 산업의 체질을 개선하고 세계 최초의 혁신 기술을 통해 글로벌 시장 주도권을 확보하기 위해 마련되었다.
이번 협약의 핵심은 마이크로웨이브(Microwave)를 이용해 프로필렌 옥사이드(PO)를 고부가가치 물질인 프로필렌 글리콜(PG)로 전환하는 신기술 개발이다.
이번 협약의 핵심은 울산이 보유한 탄탄한 수소 인프라를 활용해 석유화학 산업의 체질을 바꾸는 데 있다.
그동안 국내 PG 생산은 해외 라이선스 도입에 의존해 생산량에 제한이 있었으나, 이번 독자 원천 기술 확보를 통해 울산은 한정된 생산 구조를 탈피하고 글로벌 라이선서(Licensor)로 확장할 수 있는 발판을 마련하게 됐다.
PG는 최근 인공지능(AI) 확산으로 수요가 폭증하는 데이터센터용 액체 냉각액(Direct-to-Chip Coolant) 등 미래 첨단 산업의 핵심 소재로 활용되어 울산의 산업 가치를 극대화할 전망이다.
세 기관은 이날 업무협약을 통해 긴밀한 협력 체계를 가동한다.
SK피아이씨글로벌은 신기술의 공동 연구와 실제 상업화를 주도하며 적극적인 투자에 나서고 한국생산기술연구원은 원천 기술 고도화를 위한 전용 연구 공간과 첨단 시설을 제공한다.
울산시는 석유화학단지 내 생산설비(플랜트)가 신속히 구축될 수 있도록 전폭적인 행정 지원을 약속했다.
업계에서는 이번 신기술이 적용된 플랜트에서 연간 5만t 규모의 PG 생산이 본격화될 경우, 매년 약 1000억원의 매출 증대 효과가 발생할 것으로 내다보고 있다.
김두겸 울산시장은 “울산이 수소 선도도시를 넘어 수소 기반의 고부가가치 화학 소재 산업에서도 글로벌 압도적 경쟁력을 갖출 수 있도록 시 차원의 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
SK피아이씨글로벌 장지협 대표이사는 “모든 역량을 집중해 글로벌 첨단 소재 시장을 선점하고 울산의 미래 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
