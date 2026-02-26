SK피아이씨글로벌, ‘세계 최초’ Microwave 활용 PG 신기술 상용화 박차

제7회 울산 수소산업의 날 기념식

‘수소산업 신기술 개발’ 협약 체결

연간 1000억 원 규모 매출 증대 기대

이번 협약의 핵심은 마이크로웨이브(Microwave)를 이용해 프로필렌 옥사이드(PO)를 고부가가치 물질인 프로필렌 글리콜(PG)로 전환하는 신기술 개발이다.

PG는 최근 인공지능(AI) 확산으로 수요가 폭증하는 데이터센터용 액체 냉각액(Direct-to-Chip Coolant) 등 미래 첨단 산업의 핵심 소재로 활용되어 울산의 산업 가치를 극대화할 전망이다.