“관건은 설득”…대구·경북행정통합 재 추진 가능해졌다!
국민의힘 지도부, 26일 대구·경북행정통합 문제 의견 조율 끝에 ‘찬성’ 이끌어내
국민의힘 지도부가 26일 대구·경북행정통합 문제를 두고 대구·경북 지역구 의원들을 한 자리에 불러 모아 의견 조율에 나선 끝에 ‘찬성’으로 의견을 모아 통합의 가능성을 다시 열었다.
특별법의 2월 임시국회 내 처리 여부가 사실상 갈릴 운명의 시간이었던 만금 이제 지역 정치권이 전투력을 발휘해야 한다는 목소리가 나온다.
국민의힘 당 원내지도부는 26일 오전 10시 국회 원내수석부대표실에서 지역 의원들과 함께 법제사법위원회에 계류된 대구·경북행정통합법 문제에 대한 찬반회의를 열고 ‘찬성’으로 방침을 정했다.
대구지역 국회의원들은 전원 찬성했고, 경북지역 일부 의원들이 반대표를 던진 것으로 알려졌다.
이와 관련, 경북도는 “공식적으로 특별한 입장은 없지만 통합 필요성을 정부와 당 지도부에 거듭 전달 중”이라고 밝혔다.
이철우 경북지사는 통합특별법이 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련, “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”고 밝힌 바 있다. 이 지사는 자신의 SNS에 “이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방 소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다”고 적었다.
그동안 국민의힘은 정부여당이 주도하는 광역자치단체 행정통합에 대해 신중론을 펼쳤다.
지역구 의원 25명 중 22명이 함께 통합 법안을 발의한 행정통합 법안이 법사위에 계류되면서 당내 갈등까지 빚었지만 이날 표결로 일단락 됐다.
대구‧경북행정통합특별법은 ‘부결’이 아니라 법사위 보류 상태이고 국민의힘은 의원 찬반투표로 내부 교통정리를 마친 것이다.
앞으로 관전 포인트는 지역 동의 절차 보강, 특례·권한 설계 보완, 법사위 재논의 일정이다. 이 세가지가 맞물리면 ‘보류’는 ‘재가동’으로 바뀔 수 있다는 게 지역 정치권의 전망이다.
경북도 관계자는 “법사위 보류는 부결이 아니라 추가 논의를 전제로 한 ‘시간 벌기’에 가깝다”며 “쟁점 보완과 여야 합의가 이뤄지면 재상정은 가능하다. 정부 차원의 재정·권한 설계안을 명확히 하고 시도민의 의견 수렴 절차를 병행한다면 추진의 명분은 오히려 강화될 수 있다. 관건은 설득”이라고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
