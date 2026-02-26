[속보] 국힘 지지율 10%대 추락…TK도 민주당 동률

이재명 대통령 취임 이후 시행된 NBS 여론조사에서 지난해 8월 1주 차의 16%에 이어 두 번째로 낮은 수치다.

이 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율은 67%로 집계됐다.