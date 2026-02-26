[속보] 국힘 지지율 10%대 추락…TK도 민주당 동률
국민의힘 지지율이 10%대로 떨어졌다는 여론조사가 나왔다. ‘보수 텃밭’으로 꼽히는 대구·경북(TK)의 경우도 28%로 더불어민주당 지지율과 동률로 나타났다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 23~25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행한 공개한 전국지표조사(NBS)를 26일 공개했다.
정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 45%, 국민의힘은 17%를 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 4% 포인트 올랐고, 국민의힘은 5% 포인트 하락했다. 국민의힘의 이번 지지율은 이재명 대통령 취임 이후 시행된 NBS 여론조사에서 지난해 8월 1주 차의 16%에 이어 두 번째로 낮은 수치다.
조국혁신당과 개혁신당은 각각 4%와 3%를 기록했고, 진보당 지지율은 1%였다.
민주당은 전 연령대에서 국민의힘 지지율을 앞질렀다. 지역별로는 TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘보다 지지율이 높았다. 심지어 TK의 민주당 지지율은 국민의힘과 같은 28%를 기록했다.
정청래 민주당 대표의 직무 수행에 대해 ‘잘하고 있다’고 답한 비율은 43%, ‘잘못하고 있다’고 답한 비율은 42%로 나타났다. 장동혁 국민의힘 대표의 경우 ‘잘하고 있다’고 답한 비율은 23%, ‘잘못하고 있다’고 답한 비율은 62%였다.
6·3 지방선거 성격을 묻는 항목에서는 ‘안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’(53%)는 응답이 ‘견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’(34%)는 응답보다 많았다.
이 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율은 67%로 집계됐다. 직전 조사인 2주 전보다 4% 포인트 오른 것이다. 이 대통령 취임 이후 해당 조사에서 가장 높은 수치다. 부정 평가 응답은 25%로, 지난 조사보다 5% 포인트 하락했다.
NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 응답률은 14.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
