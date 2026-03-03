BTS 공연 관람도 좋지만…허리 건강 챙기자
그룹 방탄소년단(BTS)의 군복무 후 첫 ‘완전체’ 컴백 열기가 벌써부터 뜨겁다. 지난달 광화문 컴백 공연 예매가 열리자 10만명이 몰리며 순식간에 전석이 매진됐다. 일각에선 이번 공연을 통해 ‘국내 BTS 낙수 효과’를 기대하는 보도들도 이어지고 있다. 한 보도에 따르면 해당 공연이 진행되는 기간 동안 누적 100만명에 달하는 관광객들이 서울을 찾을 것으로 보고, 유통·관광·숙박 산업 등 10조원 가량의 내수 경제 효과가 날 것으로 예상했다.
이번 소식을 접하며 의료인이기 이전에 한 국민으로서 K-컬처의 위상을 다시금 느끼며 자긍심이 끓어 올랐다. 다만, 서울 한복판에 수십 만 명의 관람객들이 운집할 경우 각종 사건 사고가 발생하지 않을까 노파심이 들기도 했다. 물론 안전 요원들이 배치될 것으로 예상되나, 다수 인원이 몰리는 공연 개최 시 각종 부상 소식들이 전해지곤 하기 때문이다.
특히 흥에 겨워 일어서 공연을 즐기다 보면 여러 부상 중 근골격계 부상을 입기 쉽다. 옆 사람과 충돌해 낙상하거나 떼창을 하다 순간적으로 복압이 상승해 허리 통증 등이 나타날 수 있기 때문이다.
더욱이 장기간 일어서 입장 웨이팅을 하거나 공연을 보다 보면 허리에 부담이 커지기 마련이다. 제자리에 오래 서 있는 자세는 걸을 때보다 척추에 가해지는 압력이 훨씬 커지고 앉아 있을 때보다 요통이 더 발생할 수 있다. 또한 오랜 시간 서 있다 보면 한쪽 다리에 체중을 싣는 ‘짝다리’ 자세를 취하기도 하는데, 이는 자세 불균형을 심화시켜 통증을 더 유발시킨다.
짝다리 자세는 무게 중심을 한쪽으로 치우치게 해 골반을 서서히 틀어지게 만든다. 골반은 신체 중심부에서 척추와 하체를 연결하며 균형을 유지하는 핵심 구조물이다. 이 균형이 무너지면 척추 전반에 부담이 가중되고 통증이나 기능 저하로 이어질 수 있다. 이에 만약 장시간 서서 공연을 보거나 웨이팅 이후 허리 통증이 발현된다면 전문적 치료를 받아볼 필요가 있다.
허리 통증에 대한 치료법은 다양하지만, 한의학에서는 추나요법과 침·약침, 한약 처방 등 한의통합치료로 관련 증상을 호전시킨다. 특히 한약재 유효 성분을 직접 주입하는 약침의 허리 치료 효과는 여러 연구를 통해 입증된 바 있다. 그중 자생한방병원 척추관절연구소가 국제 학술지 ‘통증연구저널(Journal of Pain Research)’에 게재한 논문을 보면 약침 치료가 물리 치료보다 우월한 효과를 보이는 것으로 나타났다. 구체적으로 연구팀은 중증 만성 요통 환자 100명을 약침 치료군과 물리 치료군으로 각 50명씩 무작위 배정해 치료 경과를 추적 관찰했다. 그 결과 6주차 약침 치료군의 평균 요통 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)가 치료 전 중증(6.42)에서 치료 후 경증(2.80)으로 격차가 3.60 이상 크게 나며 호전됐다. 반면, 물리 치료군의 NRS 감소폭은 1.96에 그쳤다. 시각통증척도(VAS, 0~100점)도 약침 치료군의 개선폭이 39.3점, 물리 치료군은 20.8점으로 약침이 더 높은 효과를 보였다.
공연 관람 시 허리 통증 발현을 사전에 예방하기 위해선 일반 좌석에 앉기를 권한다. 비교적 먼 자리에서 관람하더라도 잠시나마 등을 기대면 허리 부담을 줄일 수 있다. 아울러 좌석이 없는 야외 페스티벌의 경우 접이식 등받이 의자를 챙겨가는 것도 좋은 방법이다. 공연을 즐기고 스트레스를 푸는 것도 중요하지만 그에 앞서 건강 관리에 신경 쓰는 것이 선결 조건임을 잊지 말도록 하자.
박종훈 안산자생한방병원장
