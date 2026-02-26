비공개 행정자료 고양시의원 유출 의혹…경찰 수사

일산컨트리클럽, A의원 등 관계자 고발

경찰, 자료 제공 경위 등 수사 진행 중

A의원 “고발장 내용 확인 후 법적 대응”

스프링힐스CC 로고. 일산컨트리클럽 제공

자료 제공 경위와 활용 과정 조사를 요청했다고 밝혔다.

일산컨트리클럽 측은 “지방의회 의원이 직무상 지위를 이용해 시청에서 제공받은 일부 비공개 자료를 외부 단체에 전달했을 가능성이 있다”며 “이 자료에는 사업자와 다수 개인의 민감 정보가 포함돼 있어, 적법 절차 없이 활용될 경우 문제가 될 수 있다”고 주장했다.

스프링힐스CC 증설 인가 환영 현수막. 일산컨트리클럽 제공