비공개 행정자료 고양시의원 유출 의혹…경찰 수사
일산컨트리클럽, A의원 등 관계자 고발
경찰, 자료 제공 경위 등 수사 진행 중
A의원 “고발장 내용 확인 후 법적 대응”
경기 고양시 소재 스프링힐스CC 증설 사업과 관련해 고양시의회의 한 의원이 직무상 취득한 비공개 행정자료를 외부로 전달했을 가능성이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.
고양경찰서는 스프링힐스CC를 운영하는 일산컨트리클럽㈜이 최근 더불어민주당 고양시의회 소속 A의원을 포함한 관계자들을 공무상비밀누설 혐의로 고발한 사건을 접수받아 조사 중이라고 26일 밝혔다.
일산컨트리클럽 측은 전날 보도자료를 통해 이번 고발은 특정 개인을 공격하기 위한 것이 아니라, 공적 권한을 이용한 자료 처리 과정의 적법성을 확인하기 위한 목적이라며 경찰에 자료 제공 경위와 활용 과정 조사를 요청했다고 밝혔다.
일산컨트리클럽 측은 “지방의회 의원이 직무상 지위를 이용해 시청에서 제공받은 일부 비공개 자료를 외부 단체에 전달했을 가능성이 있다”며 “이 자료에는 사업자와 다수 개인의 민감 정보가 포함돼 있어, 적법 절차 없이 활용될 경우 문제가 될 수 있다”고 주장했다.
일산컨트리클럽 측은 일부 자료는 한 단체가 고양시를 상대로 제기한 행정소송 과정에서 증거로 활용된 것으로 보이는 정황이 있다고 설명했다. 다만 자료 유출 여부와 활용 과정의 적법성은 현재 경찰 수사로 확인 중인 상태다.
일산컨트리클럽 측은 “이번 고발 건과 관련된 일부 참고인은 지난 8월 고양시를 상대로 의정부지방법원에 ‘도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획인가’의 무효를 확인하는 행정소송을 제기하면서 고양시에 보관돼 있는 비공개 자료를 증거자료로 제출한 것으로 파악됐다”고 주장했다.
이에 대해 A의원은 “행정소송을 제기한 일부 원고는 저에게 민원을 제기하신적이 있는 분으로 개인적 친분은 없다”며 “아는 분들도 아닌 이들에게 자료를 줄 상황은 아니다”라고 밝혔다.
이어 “경찰에서 참고인 조사 요청이 있어 한 차례 참고인 조사를 받고 왔지만 고발장 내용을 아직 확인하지 못해 정보공개를 청구했다”며 “고발 내용을 확인하고 법적인 대응을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
