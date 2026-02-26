한 해 250여건 발생… 해양안전공단 제주조사센터 개소
제주지역 어선원 안전사고에 대한 현장 대응력을 강화하기 위해 제주사고조사센터가 문을 열었다.
한국해양교통안전공단은 지난 25일 제주항 연안여객터미널 2층에 제주사고조사센터를 개소했다고 26일 밝혔다.
제주 해역은 난류와 한류가 교차하는 어장으로, 근해연승·자망·채낚기 등 다양한 어선이 연중 조업하고 있다. 조업 밀도가 높고 원거리 출어가 많아 사고 위험이 큰 지역으로 꼽힌다.
중앙해양안전심판원에 따르면 2020년부터 2024년까지 제주에서 발생한 어선사고는 총 1247건에 달했다.
특히 2024년에는 제주지역 전체 등록 어선 대비 사고율이 16.3%로 전국 평균(4.4%)을 크게 웃돌았으며, 전년 대비 1.8%포인트 상승했다.
최근 기후 영향으로 너울성 파도나 돌풍 발생 빈도가 늘어나면서 조업환경의 불확실성이 커지고, 대형 인명피해로 이어질 위험성도 높아지고 있다.
제주사고조사센터에는 상주 직원 3명이 근무하며, 해양사고 대응과 사고 예방, 재방방지 대책을 추진한다.
해양수산부 어선원안전감독관과 협력해 제주지역 연근해에서 5인 이상 승선하는 어선 800여척을 대상으로 자율 안전·보건관리체계 구축을 지원한다.
지난해 공단이 개발한 스마트폰 기반 위험성 평가 플랫폼 ‘어선원 안심톡’의 현장 정착도 돕는다. 해상안전조업법에 따라 선주의 어선 위험성 평가가 의무화됐지만, 고령 선주들이 많아 자체 평가에 어려움을 겪고 있다.
이와 함께 어선원 중대재해 발생 시 안전수칙 준수 여부 등 사고 원인을 분석해 맞춤형 재발방지 대책을 마련하고, 사고예방 캠페인도 추진할 계획이다.
김준석 한국해양교통안전공단 이사장은 “제주는 사계절 조업이 활발하고 원거리 출어도 많아 사고 위험을 선제적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “현장 네트워크를 강화해 지역 맞춤형 어선원 안전 정책을 추진하는 핵심 거점이 되겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
