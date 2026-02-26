뮤지컬 ‘데스노트’, 국내 공연예술계 최초 iF 디자인 어워드 수상
이모셔널씨어터가 디자인한 무대미술(무대, 조명, 영상디자인), 실내건축 부문 수상
뮤지컬 ‘데스노트’의 무대미술이 세계적 권위의 디자인 공모전 ‘iF 디자인 어워드 2026’ 실내건축 부문에서 수상했다. 이모셔널씨어터(Emotional Theater)가 디자인한 오디컴퍼니의 ‘데스노트’ 무대미술(무대, 조명, 영상디자인)은 68개국의 1만 개 넘는 출품작 가운데 혁신적이고 탁월한 디자인을 인정받았다. 국내 공연예술 단체가 ‘iF 디자인 어워드’를 받은 것은 이번이 처음이다. 시상식은 오는 4월 27일 베를린에서 열린다.
‘iF 디자인 어워드’는 독일 하노버에 본부를 둔 국제 디자인 기관이 주관하는 디자인 상이다. 매년 각 분야의 국제 전문가들이 참여해 아이디어, 형태, 기능, 차별성과 함께 지속가능성을 종합적으로 평가한다. 수상작은 전 세계 디자인 산업에서 높은 공신력을 인정받는다.
이모셔널씨어터는 국내에서 손꼽히는 프로덕션 디자이너인 오필영 예술감독이 이끄는 크리에이티브 스튜디오이자 공연 제작사다. ‘데스노트’에서 천장, 벽, 바닥을 아우르는 총 1380개의 LED 패널로 구성된 몰입형 미디어 구조를 통해 무대 공간을 하나의 통합된 시각 환경으로 재구성했다. 무대, 영상, 조명, 음악, 퍼포먼스는 단일 통합 큐 시스템 아래 정교하게 연동된다. 특히 물리적 세트 전환 대신 시각 콘텐츠의 교체를 중심으로 장면을 구성하는 방식은 제작 과정에서의 구조물 제작을 최소화하고 자원 낭비를 줄이는 지속가능한 무대 환경을 가능하게 했다.
오필영 이모셔널씨어터 대표는 “이번 수상은 단순한 디자인적 성취를 넘어, 우리가 추구해 온 무대 예술의 독보적인 가치와 전문성을 세계 무대에서 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다. 이를 계기로 글로벌 공연 시장에서 새로운 표준을 제시하며 변화를 주도해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.
