삼성서울병원, 뉴스위크 ‘월드 베스트 병원’ 국내 1위
세계 순위 26위…지난해 보다 4단계 상승
삼성서울병원이 글로벌 시사 주간지 뉴스위크(Newsweek)가 25일 온라인을 통해 공개한 ‘월드 베스트 병원(World’s Best Hospitals 2026)’ 평가에서 국내 1위, 세계 26위에 올랐다.
삼성서울병원은 월드 베스트 병원 평가 역대 세계 순위에서 2023년 40위, 2024년 34위, 2025년 30위, 2026년 26위로 꾸준히 상승세를 이어왔다.
‘월드 베스트 병원’ 평가는 뉴스위크가 독일 글로벌 마케팅 전문 조사업체 스타티스타(Statista Inc.)에 의뢰해 진행하고 있다.
뉴스위크의 병원 순위는 의료 성과 지표(40%), 국내외 의료 분야 전문가 추천(35%), 환자 만족도(18.5%), 환자자기평가도구 실행 여부(6.5%) 등 4개 항목을 평가해 전체 순위를 결정한다.
삼성서울병원은 지난 2년간 뉴스위크가 선정한 전문병원 순위에서도 암 분야에서 2년 연속 글로벌 3위이자, 종합병원 1위로 선정된 바 있다. 스마트 병원 부문에서도 5년째 국내 1위를 고수하고 있다.
병원은 이번 평가가 ‘환자 중심’ ‘중증 고난도’ ‘첨단 지능형 병원’ 등을 추구하며 다방면에서 국내 최고 수준의 ‘의료 혁신’을 선도해 온 결과란 분석을 내놨다.
박승우 원장은 26일 “중증 질환 중심의 미래 의학 추진 성과가 세계 각국 의료 전문가들에게 인정받아 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 인류의 건강하고 밝은 미래를 위한 도전을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
