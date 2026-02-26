민주당 전북 공천 심사 본격화…현역 단체장 포함 대거 ‘정밀심사’

중앙당 이의신청도 잇따라 기각·각하

단체장 후보군 17명 포함…공천 판세 변수 부상

민주당 전북특별자치도당

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 전북지역 공천 심사가 본격화되면서 현역 단체장을 포함한 출마 예정자들이 대거 정밀심사 대상으로 분류됐다. 중앙당 이의신청 절차에서도 상당수가 기각 또는 각하되면서 공천 경쟁이 본격 국면에 들어섰다.

윤준병 민주당 전북도당위원장은 “부적격 기준에 해당했던 후보가 아무런 불이익 없이 경선에 참여하는 것은 형평성 문제가 있다”며 “감점 기준을 통해 공천 심사의 공정성을 확보할 것”이라고 말했다.