민주당 전북 공천 심사 본격화…현역 단체장 포함 대거 ‘정밀심사’
중앙당 이의신청도 잇따라 기각·각하
단체장 후보군 17명 포함…공천 판세 변수 부상
6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 전북지역 공천 심사가 본격화되면서 현역 단체장을 포함한 출마 예정자들이 대거 정밀심사 대상으로 분류됐다. 중앙당 이의신청 절차에서도 상당수가 기각 또는 각하되면서 공천 경쟁이 본격 국면에 들어섰다. 지난 총선에서 민주당이 10개 지역구를 모두 차지한 전북은 사실상 경선 결과가 본선 구도로 직결되는 지역으로 평가된다.
26일 민주당 전북특별자치도당에 따르면 예비 후보자 자격심사 과정에서 추가 검증이 필요하다고 판단된 인사들이 공직선거후보자추천관리위원회(공관위) 정밀심사 대상으로 넘겨졌다. 전북 지역에서는 기초단체장 후보군 17명이 포함됐으며 시·도의원 후보까지 합하면 대상자는 75명에 이른다.
정밀심사는 법적·도덕적 결격 여부와 당원 활동 실적, 범죄 경력, 탈당 이력, 다주택 보유 여부 등을 종합 검증하는 절차다. 심사 결과에 따라 공천 배제 또는 최대 20% 감점이 적용될 수 있다.
중앙당 이의신청처리위원회 심사에서도 구제 폭은 제한적이었다. 민주당 중앙당 자료에 따르면 정밀심사 대상으로 분류된 도내 기초단체장 후보군 9명이 이의신청을 제기했으나 최경식 남원시장과 강영석 김제시장 후보자에 대해서는 ‘기각’, 나머지 7명은 ‘각하’ 결정이 내려졌다.
각하는 요건이 충족되지 않아 본안 판단을 하지 않는 것이고, 기각은 신청 사유를 받아들여지지 않았다는 의미다. 도당 관계자는 “예비후보 자격심사에서 정밀심사 대상으로 분류된 인사들은 48시간 이내 중앙당에 이의신청을 할 수 있지만, 인용 사례는 많지 않다”며 “이의신청 결과와 별개로 이후 도당 공관위에서 다시 심사가 이뤄진다”고 말했다. 이어 “각하나 기각 모두 공천 배제를 확정하는 절차는 아니며, 공관위에서의 소명이 중요하다”고 덧붙였다.
각하 대상에는 황세연(익산), 장기철(정읍), 오철기(남원), 한병락·김병이(임실), 김양원(부안), 우범기 전주시장(현직) 등이 포함된 것으로 파악됐다.
최경식 남원시장은 중앙당 이의신청 기각 결정 이후 지방선거에 불출마를 선언했다. 나머지 후보들은 전북도당 공관위의 정밀 심사를 추가로 받게 된다. 도내 단체장 후보군 가운데 정밀심사 대상으로 분류됐지만 이의신청을 하지 않은 안사도 있는 것으로 알려졌다.
정부공직자윤리위원회 재산 공개 과정에서 부동산 보유 문제가 확인된 일부 현역 단체장 역시 검증 대상에 포함됐다. 우범기 전주시장은 세종시 아파트 보유에 이어 전주 지역 주택을 추가 매입해 2주택자로 분류되면서 관련 심사를 받게 됐다.
공관위 정밀심사가 시작됨에 따라 현역 단체장을 포함한 주요 후보들의 공천 여부가 향후 전북지역 지방선거 구도에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
윤준병 민주당 전북도당위원장은 “부적격 기준에 해당했던 후보가 아무런 불이익 없이 경선에 참여하는 것은 형평성 문제가 있다”며 “감점 기준을 통해 공천 심사의 공정성을 확보할 것”이라고 말했다.
