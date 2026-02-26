시사 전체기사

3개월 아기가 어떻게 떡국을…네티즌 신고로 친모 입건

입력:2026-02-26 11:09
A씨의 SNS에 게시된 아기 숟가락 놓인 떡국 사진

생후 3개월이 채 되지 않은 아기에게 떡국을 먹인 것으로 의심되는 사진이 SNS에 올라와 경찰이 친모를 입건해 수사에 착수했다.

인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동복지법상 아동학대 혐의로 30대 여성 A씨를 입건해 조사할 예정이라고 26일 밝혔다.

경찰은 최근 한 네티즌으로부터 “아동 학대가 의심된다”는 신고를 받고 A씨의 자택을 방문해 아기의 안전을 확인했다. 해당 아기는 생후 3개월이 되지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 학대 여부를 추가로 조사할 필요가 있다고 보고 A씨를 입건했다.

신고자는 지난 18일 A씨의 SNS에 게시된 사진을 문제 삼았다. 사진에는 떡국이 담긴 그릇 위에 아기의 숟가락이 놓여 있는 모습이 담겼다. 당시 이를 본 일부 네티즌들이 “아기에게는 국물도 먹이면 안 된다” “생후 3개월 아기에게 떡국을 먹이는 건 위험하다” 등의 반응을 보였다.

A씨는 최근 얼굴에 상처가 난 아기의 사진을 SNS에 올리며 “XXXX(유명 가수의 이름) 왜 귀한 내 자식 얼굴 긁어대 진짜 XXXX(비속어)”라는 글을 게시하기도 했다.

경찰의 신청을 받은 인천가정법원은 A씨에 대해 오는 4월 20일까지 해당 아기 주변 100m 이내 접근을 금지하는 임시조치 명령을 내렸다. 경찰은 우선 A씨와 아기을 분리 조치한 상태다.

경찰 관계자는 “A씨와 아이를 분리하는 조치를 먼저 했고 입건 후 조사를 진행할 예정”이라며 “신체적 학대나 방임 행위가 있었는지 종합적으로 조사할 계획”이라고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1048
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
