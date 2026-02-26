타이틀리스트, 말렛형 퍼터 끝판왕 ‘스카티카메론 팬텀’ 출시
3가지 헤드 디자인에 총 9가지 모델
타이틀리스트가 말렛 퍼터 역사상 가장 완벽한 퍼포먼스를 제공하는 스카티 카메론의 2026년형 팬텀(Phantom) 퍼터를 출시한다.
이번 팬텀 라인업은 총 9종으로 8종(팬텀 5/5.2 / 5.5 / 7 / 7.2/ 7.5 / 9R / 9.2R) 모델은 오는 27일 전 세계 동시 출시한다. 팬텀 5 OC(Onset Center)는 3월말 출시 예정이다.
말렛 퍼터의 인기는 투어는 물론 전 세계 골퍼들 사이에서 꾸준히 확대되고 있다. 각기 다른 퍼팅 스타일을 가진 골퍼들이 완성도 높은 말렛 퍼터의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록, 외관과 타구감까지 세밀하게 다듬었다.
2026년형 팬텀 라인업은 전면 인서트 설계를 새롭게 다듬고, 헤드 디자인과 넥 구성의 완성도를 한층 정교화했다. 여기에 투어에서 영감 받은 팬텀 5, 7, 9R 3가지 헤드 디자인의 조합으로 총 9가지 구성을 제공한다. 골퍼 각자의 퍼팅 스타일에 맞는 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.
2026 팬텀 말렛 퍼터의 핵심 기술 및 설계 특징은 새로운 전면 SCS(Studio Carbon Steel) 인서트, 확장된 넥 및 샤프트 구성, 투어 피드백 기반의 헤드 디자인 변화 등이다.
2026년형 새로운 팬텀 말렛 퍼터는 27일부터 타이틀리스트 클럽 공식 대리점에서 만나볼 수 있다.
