시사 전체기사

타이틀리스트, 말렛형 퍼터 끝판왕 ‘스카티카메론 팬텀’ 출시

입력:2026-02-26 11:07
공유하기
글자 크기 조정

3가지 헤드 디자인에 총 9가지 모델

타이틀리스트가 출시한 2026년형 스카티카메론 말렛형 팬텀 퍼터 시리즈. 타이틀리스트

타이틀리스트가 말렛 퍼터 역사상 가장 완벽한 퍼포먼스를 제공하는 스카티 카메론의 2026년형 팬텀(Phantom) 퍼터를 출시한다.

이번 팬텀 라인업은 총 9종으로 8종(팬텀 5/5.2 / 5.5 / 7 / 7.2/ 7.5 / 9R / 9.2R) 모델은 오는 27일 전 세계 동시 출시한다. 팬텀 5 OC(Onset Center)는 3월말 출시 예정이다.

말렛 퍼터의 인기는 투어는 물론 전 세계 골퍼들 사이에서 꾸준히 확대되고 있다. 각기 다른 퍼팅 스타일을 가진 골퍼들이 완성도 높은 말렛 퍼터의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록, 외관과 타구감까지 세밀하게 다듬었다.

2026년형 팬텀 라인업은 전면 인서트 설계를 새롭게 다듬고, 헤드 디자인과 넥 구성의 완성도를 한층 정교화했다. 여기에 투어에서 영감 받은 팬텀 5, 7, 9R 3가지 헤드 디자인의 조합으로 총 9가지 구성을 제공한다. 골퍼 각자의 퍼팅 스타일에 맞는 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.

2026 팬텀 말렛 퍼터의 핵심 기술 및 설계 특징은 새로운 전면 SCS(Studio Carbon Steel) 인서트, 확장된 넥 및 샤프트 구성, 투어 피드백 기반의 헤드 디자인 변화 등이다.

2026년형 새로운 팬텀 말렛 퍼터는 27일부터 타이틀리스트 클럽 공식 대리점에서 만나볼 수 있다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘슝~’ 반포대교서 추락한 포르쉐, 차안엔 다량의 약물
내 대화까지 알아서 읽어낸다… 진화한 갤럭시 AI
노후 아파트 화재 반복돼도 ‘스프링클러 의무화법’ 제자리
운동부 코치 남중생 나체 촬영 유포…경찰 수사 중
“절도하면 사기 피해 수사도 빨라질 것” GPT 조언에 GPU 절도
충주맨 ‘집단 따돌림’ 국민신문고에…충주시 “그런 일 없었다”
터널서 발견된 100돈 금팔찌…두 달 만에 주인 찾아
민희진 “하이브, 255억 안 받을테니 모든 소송 멈춰달라”
국민일보 신문구독