대구 청년 절반 “떠나기 싫다”…시 맞춤 정책 마련
대구시는 지역에 머물고 싶어 하는 청년들의 소망을 실현시킬 수 있는 정책을 담은 ‘제3차 대구시 청년정책 기본계획’(5년마다 수립하는 법정 계획)을 수립했다고 26일 밝혔다.
시가 지난해 7~8월 대구에 거주하고 있는 19~39세 청년 859명을 대상으로 실시한 지역 청년 실태조사 결과 지역 정주의사 비율이 55.8%로 비교적 높게 나타났다. 이에 시는 지역 청년들이 지역에 머물며 성장하는 토대를 마련할 수 있는 맞춤형 정책을 수립했다. 특히 ‘더 나은 일자리’(45.8%)와 ‘문화 환경’(15.8%) 등을 이주 압박 요인으로 꼽았다는 점을 고려해 일자리 창출과 문화 기반 확충에 초점을 맟췄다.
시는 일자리·창업, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반의 5대 전략영역, 64개 과제를 시행할 계획이다. 일자리 부분에서는 창업생태계 활성화 기반 구축을 목표로 잡았다. 대구 미래산업 인프라 연계 청년기술인력 패키지, 공용 인프라 구독제, 청년 스타트업 재정 안정화 프로그램 등을 도입할 계획이다. 청년 안심주거 도시를 목표로 주거 문제도 손을 본다. 미분양 주택을 매입해 청년에게 저렴하게 공급하는 미분양 매입임대주택 사업과 주거·복지·고용을 연계한 통합 지원 서비스 구축 등이 핵심이다. 청년우대 적금과 자립준비청년 수당 등 초기 자산형성 지원 패키지, 청년 맞춤형 심리·정서 지원, 대구형 청년문화패스 등 청년을 위한 금융·복지·문화 정책도 시행할 예정이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “제3차 대구시 청년정책 기본계획은 지역 청년들에게 대구에서 살아갈 이유를 제시하는데 중점을 뒀다”며 “청년이 머물고 성장할 수 있는 도시환경을 조성해 청년과 함께 지속가능한 대구의 미래를 만들 것”이라고 말했다.
한편 대구의 청년층 유출 규모는 2021년 1만2076, 2022년 6975명, 2023년 6225명, 2024년 5881명, 2025년 4664명으로 감소 추세이긴 하지만 여전히 순유출이 지속되고 있고 유출 상당수가 20대에 집중돼 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
