지난달 충남 무역수지 60억 달러 흑자…전국 1위
지난달 충남 지역 무역수지가 전국에서 가장 높았던 것으로 나타났다.
26일 충남도에 따르면 지난달 충남 무역 수지는 60억 달러 흑자를 기록했다.
수출액은 94억600만 달러로 전년 동월 대비 63.8% 증가했다. 전국 17개 시도 가운데 경기도에 이어 두 번째다.
전 세계 정보기술(IT) 경기 회복과 인공지능(AI) 산업 확산의 영향으로 반도체 수출이 호조를 보이면서 전체 성장을 견인한 것으로 풀이된다.
특히 메모리 반도체가 142.1%로 대폭 증가했으며, 컴퓨터(87.1%), 평판디스플레이와 센서(34.8%) 품목도 수출이 늘어나는 등 반도체 관련 품목이 핵심 역할을 했다.
반도체류 품목의 수출 성장은 수출 대상 국가별 수출액 증가율에서도 나타났다. 수출 비중 상위 국가 중 대만이 219.6%로 가장 크게 늘었고 홍콩(133.0%), 베트남(51.7%)이 그 뒤를 이었다.
대륙별로 보면 전체 수출액은 아시아가 72억9700만 달러로 가장 많았고 북미(12억9300만 달러), 유럽(3억9000만 달러), 중남미(2억7000만 달러) 순으로 집계됐다.
도 관계자는 “통상 환경의 불확실성이 여전한 상황이지만 새해 첫 달 수출이 높은 증가율을 기록하며 순조롭게 출발했다”고 말했다.
