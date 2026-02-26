출범 40년 한국여자오픈, 올해부터 메르세데스 벤츠가 타이틀 스폰서 맡는다
25일 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 개최 조인식 가져
메르세데스-벤츠 코리아가 국내 여자 골프 최고 권위의 내셔널 타이틀이자, 메이저 대회인 ‘한국여자오픈골프선수권대회’의 타이틀 스폰서로 참여한다.
대한골프협회와 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 25일 오전 서울 신라호텔에서 ‘한국여자오픈골프선수권대회’ 스폰서십 체결을 위한 조인식을 가졌다.
이날 행사에는 메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 대표이사와 메르세데스-벤츠 코리아 이상국 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장, 대한골프협회 정창기 부회장, 대한골프협회 박재형 전무이사가 참석했다.
한국여자오픈골프선수권대회는 대한민국 여자 골프를 대표하는 내셔널 타이틀 대회로, 1987년 제1회 대회를 시작으로 올해 40주년을 맞이하며 오랜 역사와 권위를 자랑한다.
‘메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회’는 오는 6월 11일부터 14일까지 나흘간 열린다. 대회 개최 장소는 미정이다. 대회 총상금액은 15억 원이다. 우승자에게는 LPGA투어 메이저대회인 AIG 위민스 오픈 출전권이 주어진다.
메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 대표이사는 “깊은 전통과 높은 위상을 이어온 ‘한국여자오픈골프선수권대회’와 동행하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 한국 골프 문화의 발전과 함께 브랜드의 가치와 철학을 대중분들께 알릴 기회를 확대해 나가겠다”고 전했다.
대한골프협회 강형모 회장은 “메르세데스-벤츠 코리아의 후원으로 내셔널 타이틀인 ‘한국여자오픈골프선수권대회’가 더욱 빛나게 됐다. 대한골프협회는 한국 골프 꿈나무들이 유소년 무대, 국내 프로 무대를 거쳐 해외 메이저 무대로 나아가는 기회를 제공하고 있다. 우리는 계속 새로운 기회를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.
