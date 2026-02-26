[속보] ‘박수홍 돈 횡령’ 친형에 징역 3년 6개월 확정
방송인 박수홍(56)씨의 방송 출연료 등 수십억원을 횡령한 혐의를 받는 친형 박진홍(58)씨에게 징역 3년 6개월형이 확정됐다.
대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 박씨에게 이같이 선고한 원심판결을 26일 확정했다. 박씨의 아내 이모(55)씨에 대해서도 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 2심 판결을 확정했다.
박씨 부부는 2011년부터 2021년까지 10년간 연예 기획사 2곳을 운영하면서 박수홍씨 출연료 등 회사 자금을 개인 용도로 지출하면서 빼돌린 혐의(특경법상 횡령)로 2022년 10월 재판에 넘겨졌다.
서울서부지법 1심은 2024년 2월 박씨가 횡령한 액수를 21억원으로 판단하고 징역 2년을 선고했다. 도주나 증거 인멸 우려가 없다며 법정 구속은 하지 않았다. 아내 이씨도 법인카드 사적 유용 등으로 일부 횡령에 가담한 혐의로 기소됐다.
1심은 박씨가 회사 자금을 횡령한 혐의만 일부 인정하고 박수홍씨의 개인 자금 16억원 가량을 개인적으로 사용한 혐의는 무죄로 판단했다. 아내 이씨는 무죄를 선고받았다.
그러나 서울고법 2심은 지난해 12월 형량을 높여 박씨에게 징역 3년 6개월을 선고하고 법정구속했다. 박씨가 동생의 개인 자금을 개인적으로 사용한 혐의는 무죄로 봤지만, 피해 회사가 가족회사인 점을 특별가중 요소로 판단했다. 또 이씨가 법인카드 2600만원을 개인 용도로 사용한 부분도 유죄로 인정해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 120시간을 명했다.
이후 박씨는 선고된 형이 너무 무겁다는 이유로, 이씨는 박수홍씨 관련 법인 운영에 개입하지 않아 업무상 배임죄가 성립되지 않는다는 이유로 각각 상고했다.
그러나 대법원은 박씨에 대해 “10년 이하의 형이 선고된 사건에서 양형부당만을 주장했다”며 법이 정한 이유가 아닌 부적법한 상고 이유라고 판단해 상고를 기각했다. 이씨에 대해서도 “심리미진 및 업무상 배임죄 성립에 관한 법리오해 등이 없다”며 원심판결을 확정했다.
