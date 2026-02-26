“여권 재발급 서두르세요”…3월부터 수수료 얼마 오르길래
3월부터 여권 발급 수수료가 2000원 인상된다.
26일 외교부에 따르면 다음달 1일부터 여권 발급 수수료가 2000원 인상된다. 여권법 시행령 개정에 따른 조치로 인상 요금은 3월 1일 오전 9시 접수분부터 적용된다.
10년 유효기간 복수여권의 경우, 58면 기준으로 수수료가 5만원에서 5만2000원으로 인상되고, 26면은 4만7000원에서 4만9000원으로 오른다. 만 8세 이상이 신청하는 5년 복수여권과 단수여권, 긴급 발급 여권 등도 2000원씩 인상된다.
외교부는 “2021년 차세대 전자여권의 도입으로 여권 제조·발급 원가가 크게 상승했음에도 지난 20년간 여권 발급수수료는 인상되지 않았다”며 “제조 원가 상승을 반영하기 위해 수수료를 인상하게 됐다”고 설명했다.
