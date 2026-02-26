국내 기업 14개사, 충남에 5090억원 들여 공장 신증설
국내 기업 14곳이 충남 6개 시군에 5900억원을 투자해 생산시설을 짓기로 했다.
충남도는 26일 도청에서 이같은 내용의 투자협약을 체결했다. 생산시설이 계획대로 가동할 경우 신규 고용 창출 인원은 526명으로 예상된다.
천안 북부BIT일반산단에는 4개 기업이 생산시설을 신·증설한다.
자동차용 부품업체인 성창오토텍과 반도체·PCB 표면 처리 장비 전문업체인 하이쎄미코가 각각 542억원과 132억원을 투자해 공장을 새로 만든다. 수입 과일 유통·가공 기업인 영풍유통은 130억 원을 투자해 생산시설을 새로 건설한다. 육류 냉동식품 햇살식품은 134억원을 투자해 공장을 짓고, 건강기능식품 오투바이오는 174억원을 투자해 생산시설을 옮긴다.
아산에는 건축자재 단열재 제조 업체인 경동원이 1914억원을 투자해 생산시설을 넓힌다. 계룡에는 인공지능(AI) 의료기기 제조업체인 나노소프트가 40억원을 투자해 대전 공장을 이전하기로 했다.
서천에는 의료용품·의약제품 제조업체인 오피렉스가 121억원을 투자해 생산시설을 신설한다.
홍성에는 변압기·발전기 제조업체인 수천중공업과 소방전기부품 제조업체인 월산이앤씨가 각각 65억원과 50억원을 투자해 공장을 새로 짓는다. 의료기기 업체인 탑바이오메티칼은 92억원을 투자해 서울 금천구 시설을 이전한다.
예산에는 비철금속 제조업체인 한민에코텍과 반도체용 케미칼 제조업체인 퓨릿이 각각 1150억원과 446억원을 투자해 공장을 새로 짓는다.
도는 이번 투자로 생산 유발 8204억원, 부가가치 유발 3113억원, 고용 유발 1974명 등의 효과가 발생할 것으로 내다봤다.
김태흠 지사는 “충남은 기업인들의 성장 기반 확충과 투자 유치 확대로 경제 성장을 견인하겠다”며 “벤처투자펀드 자금 지원을 올해 7500억원, 2028년까지 1조원을 조성하고, 매년 저금리 정책 자금 1조 2000억원을 공급해 기업이 투자하고 성장할 수 있는 기반을 확고히 하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
