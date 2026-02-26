靑 “남북 평화 공존 위해 계속 노력…대결 언행 삼가야”

한국에 대해선 “가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것”이라며 ‘적대적 두 국가’ 기조를 다시금 분명히 했다.

청와대는 정부의 대북 유화책을 폄훼한 김정은 북한 국무위원장 발언에도 남북 평화 공존을 위해 계속 노력하겠다는 입장을 고수했다.청와대는 26일 “우리 정부는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어가기 위해 계속 노력할 것”이라며 “이를 위해서는 남북이 서로 적대와 대결의 언행을 삼가고, 상호 존중과 신뢰의 토대를 만들어 나가야 한다”고 밝혔다.조선중앙통신은 이날 노동당 9차 대회에 대한 보도에서 지난 20∼21일 진행된 ‘사업총화 보고’에서 김 위원장이 “한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적 태도는 서투른 기만극이고 졸작”이라고 언급했다고 보도했다.김 위원장은 “겉으로는 기만적인 화해와 평화를 제창하면서 ‘조선반도 비핵화’의 간판 밑에 우리의 무장해제를 획책하는 위해로운 존재를 같은 민족이라는 타성에 포로되여 절대 불가능한 화해와 통일을 이유로 계속 상대하는 것은 더 이상 존속시키지 말아야 할 착오적인 관행”이라고 지적하기도 했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지