2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전, 총상금 10억원 더 시에나 오픈으로 확정
25일 대회 개최 위한 조인식 가져
4월2일 여주 시에나 벨루토서 개최
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 지난 25일 서울 강동구에 위치한 KLPGA빌딩에서 더 시에나 그룹(회장 신동휴)과 2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈 2026’의 개최 조인식을 가졌다.
올해 신설된 ‘더 시에나 오픈 2026’은 더 시에나 그룹이 주최하고 KLPGA가 주관한다. 총상금 10억 원 규모로 오는 4월 2일부터 5일까지 나흘간 경기도 여주시 소재 더 시에나 벨루토CC(구 세라지오CC)에서 열린다.
더 시에나 그룹은 호텔, 리조트, 골프, 패션, 주택 개발, 건축을 아우르는 호스피탈리티 사업을 선도하는 기업이다. 제주 럭셔리 프레스티지 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔, 더 시에나 제주CC를 운영 중이다.
수도권에는 더 시에나 서울CC(구 중부CC)과 더 시에나 벨루토CC가 있다. 또한 복합 미식 문화 공간 ‘더 시에나 라운지 청담’을 현재 운영중이며 ‘더 시에나 삼척’은 조만간 오픈 예정이다.
더 시에나 그룹 신동휴 회장은 “더 시에나 오픈이 2026시즌 KLPGA투어의 기분 좋은 시작이 되길 바란다”라며 “선수들이 최고의 환경에서 경기하고 갤러리도 현장의 감동을 직접 체감할 수 있는 대회가 될 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.
KLPGA 김상열 회장은 “국내 개막전 개최를 결정해 주신 더 시에나 그룹에 감사드린다”며 “최고의 감동을 선사하는 국내 개막전이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 이번 대회가 2026시즌 KLPGA투어의 성공적인 흥행을 견인하는 최고의 대회가 되길 기대한다”고 화답했다.
정대균 골프선임기자
