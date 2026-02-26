시사 전체기사

2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전, 총상금 10억원 더 시에나 오픈으로 확정

입력:2026-02-26 10:36
공유하기
글자 크기 조정

25일 대회 개최 위한 조인식 가져
4월2일 여주 시에나 벨루토서 개최

KLPGA는 지난 25일 서울 강동구 협회 빌딩에서 2026시즌 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈 2026’ 대회 개최 조인식을 가졌다(왼쪽부터 KLPGA 김순희 수석부회장, 더 시에나 그룹 신동휴 회장). KLPGA

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 지난 25일 서울 강동구에 위치한 KLPGA빌딩에서 더 시에나 그룹(회장 신동휴)과 2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈 2026’의 개최 조인식을 가졌다.

올해 신설된 ‘더 시에나 오픈 2026’은 더 시에나 그룹이 주최하고 KLPGA가 주관한다. 총상금 10억 원 규모로 오는 4월 2일부터 5일까지 나흘간 경기도 여주시 소재 더 시에나 벨루토CC(구 세라지오CC)에서 열린다.

더 시에나 그룹은 호텔, 리조트, 골프, 패션, 주택 개발, 건축을 아우르는 호스피탈리티 사업을 선도하는 기업이다. 제주 럭셔리 프레스티지 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔, 더 시에나 제주CC를 운영 중이다.

수도권에는 더 시에나 서울CC(구 중부CC)과 더 시에나 벨루토CC가 있다. 또한 복합 미식 문화 공간 ‘더 시에나 라운지 청담’을 현재 운영중이며 ‘더 시에나 삼척’은 조만간 오픈 예정이다.

더 시에나 그룹 신동휴 회장은 “더 시에나 오픈이 2026시즌 KLPGA투어의 기분 좋은 시작이 되길 바란다”라며 “선수들이 최고의 환경에서 경기하고 갤러리도 현장의 감동을 직접 체감할 수 있는 대회가 될 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.

KLPGA 김상열 회장은 “국내 개막전 개최를 결정해 주신 더 시에나 그룹에 감사드린다”며 “최고의 감동을 선사하는 국내 개막전이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 이번 대회가 2026시즌 KLPGA투어의 성공적인 흥행을 견인하는 최고의 대회가 되길 기대한다”고 화답했다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘슝~’ 반포대교서 추락한 포르쉐, 차안엔 다량의 약물
내 대화까지 알아서 읽어낸다… 진화한 갤럭시 AI
노후 아파트 화재 반복돼도 ‘스프링클러 의무화법’ 제자리
운동부 코치 남중생 나체 촬영 유포…경찰 수사 중
“절도하면 사기 피해 수사도 빨라질 것” GPT 조언에 GPU 절도
충주맨 ‘집단 따돌림’ 국민신문고에…충주시 “그런 일 없었다”
터널서 발견된 100돈 금팔찌…두 달 만에 주인 찾아
민희진 “하이브, 255억 안 받을테니 모든 소송 멈춰달라”
국민일보 신문구독