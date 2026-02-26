LKB평산, 집단소송센터 출범…“쿠팡 등 대규모 피해 사건 대응”
법무법인(유한) LKB평산이 SKT·쿠팡 등의 개인정보 유출사건 등 대규모 피해에 대응하기 위해 집단소송센터를 출범했다.
LKB평산은 26일 보도자료를 통해 “구성원 변호사 17명으로 집단소송센터를 발족했다”고 밝혔다. LKB평산은 대규모 참가인원처리가 가능한 전용 홈페이지 및 사건신청시스템을 구축하고 집단소송 신문고를 마련했다. 집단소송에 공정거래위반 사례가 주류를 이루는 점을 감안해 공정거래 전문가인 정태원 변호사가 센터장을 맡는다. 정태원 변호사는 부장검사 출신으로 검찰 시절 공정거래위원회 법률자문관 파견을 거쳤다.
LKB평산은 “개인이 개별적으로 대기업을 상대하기 어려운 집단소송은 그간 소형 법무법인 주로 다뤄왔다”며 “대기업의 불공정거래, 개인정보 유출 등으로 인한 대규모 피해가 계속됨에 따라 역량을 갖춘 대형 법무법인도 소비자 권익 보호를 위한 체계적이고 안정적 법률지원을 제공할 수 있는 여건이 형성됐다”고 설명했다. LKB평산은 SKT·쿠팡 등의 개인정보 유출사건 등에 산발적으로 참여해오던 것을 체계적이고 과학적인 집단소송 수행을 위해 시스템을 구축했다고 덧붙였다.
LKB평산 집단소송센터는 부장판사 이상 판사 출신 10명과 부장검사 이상 검사 출신 7명으로 구성됐다. 이성철(16기)·윤웅걸(21기)·이화용(26기)·송경호(28기)·이정훈(29기)·이남균(29기)·손주철(29기)·정봉기(31기)·김관구(32기)·김광민(32기)·황우진(32기)·김훈영(32기)·박재경(33기)·이은정(33기)·정원두(34기)·전안나(34기) 변호사가 이름을 올렸다.
LKB평산은 “집단소송 발굴·기획·모집 및 소송 진행 등을 수행할 조직 구성을 체계화했다”며 “전 과정에 걸쳐 대형 법무법인의 안정성을 기반으로 최상의 법률서비스를 제공하는 것을 목표로 한다”고 했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사